Fremtidens S-bane: Kompleks systemintegration sikrer overgangen til førerløst transportsystem

Opgraderingen af hovedstadens S-bane til et fuldautomatisk, førerløst transportsystem er i gang. Projektet, der involverer eksperter fra hele Europa, sætter nye standarder på grund af dets omfang og kompleksitet. Pierre-Yves Bonnet fra SYSTRA leder et team af specialister, der arbejder på at integrere forskellige systemer og sikre, at det samlede system fungerer som forventet. Projektet er også en vigtig reference for SYSTRA, da det peger fremad og viser vejen for fremtidige opgraderinger af bybanesystemer.

Pierre-Yves Bonnet fra SYSTRA er en central figur i projektet Fremtidens S-bane, hvor et omfattende systemintegrationsarbejde skal sikre overgangen til et fuldautomatisk transportsystem. Illustrationen er lavet af Jeppe Carlsen.

Opgraderingen af hovedstadens 90 år gamle S-bane til et fuldautomatisk, førerløst transportsystem er i gang. Eksperter fra hele Europa er involveret i et projekt, der sætter nye standarder på grund af dets omfang og kompleksitet ved at omstille et eksisterende åbent netværk til et førerløst system. Systemintegration er en af de største udfordringer.

Den franske jernbaneingeniør Pierre-Yves Bonnet flyttede til Danmark i 2021 sammen med sin familie og forventer at blive her i mange år, da projekt Fremtidens S-bane er et af de mest spændende, komplekse og langvarige i hans karriere. Planen er, at de første automatiske S-tog vil køre på Ringbanen i 2032, mens fuldautomatisk drift på hele S-banenettet forventes implementeret omkring 2040.

Pierre-Yves Bonnet leder et team af 20 specialister fra SYSTRA, der arbejder på projektet som integrerede medarbejdere i DSB i et joint venture med COWI og Parsons. Ud over medarbejdere fra SYSTRA Danmark har man også hentet eksperter fra SYSTRA’s filialer i Frankrig og England til København. Projekt Fremtidens S-bane kræver ekspertviden udefra, og SYSTRA kan levere denne. Samtidig er det også spændende og vigtigt for SYSTRA at være med, fordi projektet er unikt i sin kompleksitet og peger fremad.

I fremtiden vil der komme flere af denne type projekter, og dette projekt er derfor en vigtig reference for SYSTRA. Projektet handler om at designe og implementere et komplet transportsystem inden for en eksisterende ramme. Ud over togsættene består det blandt andet af et CBTC-system, der styrer togenes kørsel, samt det, man i projektets terminologi kalder SuSy, som er den samlede betegnelse for opgraderingen af udstyr på perronerne, herunder passagerinformations- og CCTV-overvågningssystemer, samt implementeringen af et SCADA-system.

Vi har mange systemer og subsystemer, der skal integreres med hinanden. Her drejer det sig ikke blot om teknisk integration og om at sikre, at systemerne udveksler den korrekte information og fungerer sammen. Det handler også om robuste processer som kravstyring, hvor DSB’s overordnede forretnings- og sikkerhedskrav omsættes til krav til systemer og delsystemer som togmateriel, CBTC og SuSy samt grænsefladestyring, der understøtter DSB’s systemintegration.

Alt dette skal sikre, at det samlede system fungerer som forventet og lever op til de fastsatte performancekrav. Pierre-Yves Bonnet fremhæver projekt Fremtidens S-bane som et af de mest fremsynede i verden, bl.a. med sit fokus på miljøvenlighed. Ud over indsatsen for at reducere togmateriellets energiforbrug vil klimaanlæggene i de nye togsæt for eksempel anvende propan som kølemiddel, der er mindre miljøskadeligt end alternative løsninger.

Ydermere bibeholdes den ekstra bredde, som kendetegner S-banens togvogne, og som er usædvanlig set med globale øjne. Der skal fortsat være plads til de cykler, som er en uundværlig del af mange københavneres transportvaner. Set fra et teknisk perspektiv er projektet særlig interessant, fordi vi omstiller et konventionelt, bemandet bybanesystem til et førerløst system. Den slags tekniske transformationer gennemføres sjældent i så stor skala.

I fremtiden vil mange andre byer efterspørge lignende opgraderinger, og her kan SYSTRA byde ind med en unik ekspertise, der stiller os godt i konkurrencen.





