Fremtidens life science-skabelse skal forenkles for at bevare dansk vækst og innovation

En kronik fra ledende within dansk life science opfordrer den nye regering til at tage affære mod den tungere og ukoordinerede regulering, der truer branchens succes. Med en andel på 20 procent af Danmarks vareeksport er sektoren en motor for job, skatter og patientløsninger. Der er brug for en samlet strategi, der fremmer innovation og sikrer konkurrenceevne på den globale markedsplads.

Dette er en kronik skrevet af en eller flere eksterne skribenter. Kroniken afspejler en personlig holdning. Forslag til kronikker kan sendes til Børsen Opinion. Det er i alles interesse - patienter, sundhedsvæsen og industri - at fremtidens life science -løsninger udvikles her i Danmark og Europa.

Det fokus skal den nye regering fastholde. Mads Koch Hansen, direktør, Medicoindustrien, Peder Søgaard-Pedersen, branchedirektør, DI Life Science, Katrina Feilberg Schouenborg, branchedirektør, Dansk Erhverv Sundhed og Life Science og Thomas Senderovitz, adm. direktør, Lægemiddelindustriforeningen peger på, at dansk life science-succes er truet af tung og ukoordineret regulering. Politikerne bør rydde op i reglerne for at sikre vækst, patientsikkerhed og innovation. Dansk life science er en af Danmarks største erhvervssucceser.

Med knap og en andel på 20 pct. af al dansk vareeksport er branchen garant for arbejdspladser, skatteindtægter i milliardklassen, massive investeringer i forskning og udvikling samt løsninger, der gør en konkret forskel for patienter verden over. Branchen står over for udfordringer relateret til regulation, der kan hæmme dens fortsatte vækst og konkurrenceevne. Der er behov for en samlet strategi, der fremmer innovation og sikrer, at Danmark forbliver et forentrogent center for life science.

Den nye regering har en vigtig rolle i at skabe de rette rammer for industrien, så den kan fortsætte med at levere højteknologiske løsninger til patientsikkerhed og sundhedssektoren. En stærk og bæredygtig life science-sektor er afgørende ikke kun for økonomien, men også for den generelle befolkning, der drager fordel af medicinske fremskridt. Det er derfor nødvendigt, at politikerne tager affære og forenkle reglerne, så dansk innovation kan konkurrere internationalt og skabe værdi både herhjemme og i udlandet.

Dette kræver en tæt dialog mellem myndigheder, erhvervslivet og forskningsinstitutioner for at sikre, at reguleringen understøtter fremtiden og ikke bremser den. Kun ved at samarbejde kan vi bevare Danmarks position som en ledende aktør inden for life science og fortsætte med at udvikle livsvigtige terapier og diagnostik. Slutteligt understreges det, at en stærk life science-sektor er af betydning for hele samfundets velstand og bør prioriteres i den kommende politiske dagsorden





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Life Science Regulering Innovation Erhverv Sundhed Danmark Vækst Patienter Industri

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