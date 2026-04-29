Fredsaktivister fra Århus mod Krig og Terror er ude på gaderne for at samle underskrifter mod baseaftalen med USA. De advarer om, at baserne kan udgøre en trussel mod Danmarks suverænitet og sikkerhed, og at aftalen giver USA for vidtgående beføjelser.

Fredsbevægelse n er i fuld gang med at tage debatten om USA-baserne på dansk jord ud på gaderne i forbindelse med 1. maj. Århus mod Krig og Terror står i spidsen for en underskriftsindsamling, der kræver opsigelse af baseaftalen med USA.

Fredsaktivisterne har været ude i Aarhus, hvor de har samlet underskrifter blandt studerende i Universitetsparken. Her mødte de mange unge, der var samlet til den traditionsrige kapsejlads, og flere af dem skrev under på kravet om at opsige aftalen. Helge Ratzer, talsperson for Århus mod Krig og Terror, fortæller, at debatten om baserne er vigtig, da mange er utrygge ved, hvad den amerikanske præsident Trump kunne bruge de danske baser til.

Han peger på, at Tyskland risikerer at blive pålagt folkeretligt ansvar på grund af Rammstein-basen, der bruges til flystøtte og droner. I Danmark har regeringen kun fordømt Iran, men ikke taget stilling til, om USA må bruge de danske baser til folkeretsstridige angreb. Baseaftalen, der blev vedtaget i juni sidste år, giver USA ret til at oprette baser i Karup, Aalborg og Skrydstrup. Aftalen er uopsigelig i ti år og giver USA vidtgående beføjelser, herunder magtanvendelse, overvågning og aflytning.

USA får også ret til selv at efterforske og retsforfølge amerikanske soldater, der begår kriminalitet på dansk jord. Fredsaktivisterne står hver fredag foran banegården i Aarhus med flyers og underskriftindsamling. Her taler de med mange forbipasserende, der ofte ikke har tænkt nærmere over baserne. Når de hører, at USA bruger baser i andre lande til at angribe Iran, og at baser i Cypern og Mellemøsten er blevet angrebet på grund af USA’s krig i Iran, bliver mange bekymrede.

Samtidig har Trump udtalt, at han vil bygge tre nye baser i Grønland, hvilket viser, at han er i gang med at udbygge sit eget netværk af militære baser, mens han afvikler NATO og FN. Fredsbevægelsen håber, at underskriftsindsamlingen kan skabe større folkelig debat og modstand mod, at Danmark binder sig tættere til USA’s militære interesser.

Per Møller Jacobsen fra Nordjysk Enhedsinitiativ understreger, at udenlandske baser ikke gør Danmark tryggere, men tværtimod risikerer at gøre landet til en brik i stormagtskonflikter. Mange er kritiske, når de hører om de vidtgående beføjelser, som amerikanske styrker får. Lokalt arbejder fredsbevægelsen med at oplyse om baseaftalen og holde samtaler på gaden. Det er vigtigt at fortsætte med at levere progressiv journalistik, der sætter fokus på disse spørgsmål.

