Fredrik Aursnes tilbage på det norske landshold efter to års fravær

Fredrik Aursnes, en 30-årig midtbanespiller fra Benfica, er tilbage på det norske landshold efter to års selvvalgt fravær. Han har mødt kritik for at have meldt sig igen til VM, da han ikke har spillet i den kvalifikation, der sikrede Norge sin første VM-billet i 28 år.

Fredrik Aursnes er tilbage på det norske landshold og afviser, at det udelukkende skyldes VM. Fredrik Aursnes har foreløbigt spillet 21 kampe for Norge. Efter to års selvvalgt fravær meldte Fredrik Aursnes sig tidligere i år igen klar til at spille for Norges landshold.

Og den 30-årige midtbanespiller fra Benfica er en del af Ståle Solbakkens udvalgte til VM i Nordamerika. Han meldte i 2024 fra til landsholdet på grund af den samlede belastning ved at være afsted og for at 'komme ud af fodboldboblen', men har ifølge eget udsagn gennem det seneste år alligevel savnet det.

Valget har mødt kritik, da Aursnes ikke har spillet et minut i den kvalifikation, der sikrede Norge sin første VM-billet i 28 år, og han forstår godt, at han har ekstra øjne på sig. Norge tester med Aursnes i truppen mandag VM-formen mod Sverige på Ullevaal i Oslo. Det føltes, som om jeg også var med i seneste samling. Kulturen og menneskerne er så gode.

Alt har været naturligt. Det har været ekstremt nemt at komme ind i gruppen igen, siger Aursnes





