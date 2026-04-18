Frederikssund Kommune afviser at undersøge Emilie Schyttes bopæl

Frederikssund Kommune indleder ikke en undersøgelse af folketingsmedlem Emilie Schyttes bopælsforhold, da der ikke er grundlag for at antage, at bopælsregistreringen er ukorrekt. Kommunen henviser til, at kravet om fast bopæl i Danmark for opstillingsberettigelse til folketingsvalg først gælder 11 dage før valget.

Frederikssund Kommune har besluttet ikke at iværksætte en undersøgelse af folketingsmedlem Emilie Schytte s boligforhold. Kommunen begrunder dette med, at det foreliggende materiale ikke giver anledning til mistanke om ukorrekt bopælsregistrering . Sagen blev sat i gang af en artikel i Information, der rejste tvivl om, hvorvidt Emilie Schytte reelt bor i Frederikssund Kommune , som hun oplyser.

Tvivlen udsprang af, at Emilie Schytte er svensk gift, og der blev fremvist videoer fra en lejlighed i Malmø, hvor hendes mand bor med sine børn. Derudover havde naboer bemærket begrænset aktivitet ved hendes adresse i Frederikssund op til folketingsvalget i februar. Yderligere oplysninger fra Ekstra Bladet viste, at det var tilstrækkeligt for at være opstillingsberettiget til folketingsvalget at have fast bopæl i Danmark blot 11 dage før valget, hvilket blev bekræftet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Denne specifikke oplysning er en central del af Frederikssund Kommunes begrundelse for ikke at indlede en undersøgelse. Kommunen har oplyst til Ritzau, at den har undersøgt sagen grundigt. 'I den forbindelse er kommunen blevet bekendt med, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i et svar til Ekstra Bladet har oplyst, at det er et krav, at man har fast bopæl i Danmark på tidspunktet for opstilling til folketingsvalg – det vil sige 11 dage før valget – men at der ikke er krav om et bestemt antal måneders eller års forudgående bopæl.'

De eksperter, der deltog i Informations artikel, erkendte efterfølgende, at de ikke havde været opmærksomme på den præcise frist for bopælskravet før valget. Den 32-årige Emilie Schytte blev valgt ind i Folketinget for Borgernes Parti i Nordsjællands Storkreds med 533 personlige stemmer. Senere, den 1. april, forlod hun partiet og blev løsgænger grundet utilfredshed med partiets formand, Lars Boje Mathiesen.

Kommunens afgørelse understreger vigtigheden af den specifikke lovmæssige formulering vedrørende bopælskravet i forbindelse med valg. Detaljerne om den svenske ægteskab og videooptagelser fra Malmø, sammenholdt med naboernes observationer, har ikke vejet tungt nok til at initiere en formel undersøgelse, da den juridiske tidsramme for bopæl er blevet klarlagt og anset for opfyldt. Fokus er nu på at overholde de formelle krav, som er defineret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunen har efterlevelsespligt over for gældende lovgivning og fortolkninger heraf. Den politiske karrierevej for Emilie Schytte har haft et markant skift, idet hun har bevæget sig fra et politisk parti til at være uafhængig, hvilket indikerer potentielle interne udfordringer eller uenigheder. Disse interne partianliggender har imidlertid ingen direkte indflydelse på kommunens nuværende beslutning om bopælsundersøgelsen.

Det er den juridiske ramme for bopælsregistrering, der har været det afgørende parameter for Frederikssund Kommune. Argumenterne om, hvor Emilie Schytte reelt opholder sig mest, er sekundære i forhold til opfyldelsen af de lovkrav, der er sat for valgberettigelse. Det er essentielt at forstå, at kommunens rolle er at vurdere, om de registrerede oplysninger stemmer overens med loven, og ikke nødvendigvis at foretage en dybdegående personlig granskning af en persons livsførelse, medmindre der er konkrete indikationer på lovbrud.

I dette tilfælde har den nyeste information fra ministeriet elimineret grundlaget for en yderligere undersøgelse fra kommunens side. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan juridiske finesser kan have en afgørende indflydelse på forløbet af sager, der ellers kan virke kontroversielle eller tvetydige i offentlighedens øjne. Kommunens svar er præcist og formelt, hvilket afspejler den juridiske natur af beslutningen.

Den tidligere omtale i medierne har nu fundet sin afslutning i kommunal regi, i hvert fald for nuværende, baseret på de oplysninger der er tilgængelige, og hvordan de fortolkes i henhold til gældende lovgivning. Emilie Schytte kan fortsætte sit politiske virke uden en formel undersøgelse af hendes bopælsforhold, hvilket giver ro til hendes politiske arbejde.

Beslutningen understreger, at kommunale myndigheders undersøgelser baseres på objektive kriterier og lovmæssige krav, snarere end på spekulationer eller offentlig debat. Kommunen har dermed ageret professionelt og i overensstemmelse med gældende procedurer. Det er vigtigt at notere sig, at den offentlige debat omkring Schyttes bopæl har været intens, men kommunen har fastholdt en saglig og juridisk baseret tilgang.





jppolitik / 🏆 23. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emilie Schytte Frederikssund Kommune Bopælsregistrering Folketingsvalg Lovgivning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frederikssund Kommune vil ikke undersøge Emilie Schyttes boligforholdDer bliver ikke indledt en kommunal undersøgelse af løsgænger i Folketinget Emilie Schyttes boligforhold.

Read more »

Århus Kommune skærer 150 millioner på socialområdet: 'Besparelserne kommer desværre til at ramme hele vejen rundt'Socialområdet i Aarhus Kommune skal spare 150 millioner kroner.

Read more »

Aalborg Kommune kritiseres for gentagne fejl i sletning af borgerdataAalborg Kommune kritiseres for gentagne regelbrud i forbindelse med sletning af borgerdata og manglende konsekvenser, hvilket rejser spørgsmål om GDPR-håndhævelse og personligt ansvar.

Read more »

Aalborg Kommune kritiseres for mangelfuld sletning af persondataAalborg Kommune kritiseres for gentagne brud på reglerne for sletning af persondata, hvilket fører til beskyldninger om en dobbeltstandard i GDPR-håndhævelsen. En ekspert kalder situationen barok.

Read more »

Markant karakterskel mellem drenge og piger i Skive Kommune: Bekymring for drengenes fremtidEn ny statistik viser, at Skive Kommune har den største karakterforskel mellem drenge og piger på landsplan. Pigerne opnår i gennemsnit 1,3 karakterpoint højere end drengene. Jesper Bjørn Bak, far til en 8. klasse dreng og en 4. klasse pige, udtrykker bekymring for sin søns fremtidige muligheder. Dansk Erhverv, Salling Group og VIA University College kræver handling for at mindske denne forskel, der betragtes som et stort talentspild.

Read more »

Bopælssagens uklare svar: Emilie Schytte-sag overlades til kommunenRedegørelse om Emilie Schyttes bopæl giver ikke klare svar; sagen sendes videre til Frederikssund Kommune for yderligere undersøgelse, da Ankestyrelsen ikke har fundet grund til at betvivle hendes registreringer.

Read more »