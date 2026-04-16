Frederikssund Kommune afviser at undersøge folketingsmedlems bopæl

Frederikssund Kommune indleder ikke en undersøgelse af folketingsmedlem Emilie Schyttes bopælsforhold, da der ikke foreligger tilstrækkeligt grundlag for at betvivle hendes registrerede bopæl. Beslutningen er truffet på baggrund af ny information om kravet til bopæl ved folketingsvalg.

Frederikssund Kommune har besluttet ikke at igangsætte en undersøgelse af folketingsmedlem Emilie Schytte s bopæl sforhold. Kommunen konkluderer, at der på baggrund af det foreliggende materiale ikke er grundlag for at antage, at hendes bopæl sregistrering er ukorrekt.

Sagen, der blev rejst i avisen Information, har sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Emilie Schytte reelt bebor sin adresse i Frederikssund Kommune. Tvivlen er opstået, da Schytte er svensk gift, og en del videoer på sociale medier er optaget fra en lejlighed i Malmø, hvor hendes mand bor med sine børn. Desuden har naboer angiveligt bemærket begrænset aktivitet ved hendes adresse i Frederikssund op til folketingsvalget i februar.

Yderligere komplikationer opstod, da Ekstra Bladet bragte en historie om, at Emilie Schytte først den 13. marts – blot 11 dage før folketingsvalget – opfyldte kravet om fast bopæl i Danmark for at kunne stille op til valget. Denne information fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har været afgørende for Frederikssund Kommunes beslutning om ikke at indlede en undersøgelse.

Kommunen har efterfølgende undersøgt sagen og meddeler, at man er bekendt med ministeriets oplysning om, at kravet om fast bopæl i Danmark er gældende på tidspunktet for opstilling, men at der ikke stilles krav om en forudgående periode på et bestemt antal måneder eller år. Nogle eksperter, der tidligere har udtalt sig i sagen, har efterfølgende erkendt, at de ikke var klar over den specifikke tidsfrist for bopælskravet i forbindelse med folketingsvalg.

Den 32-årige Emilie Schytte blev valgt ind i Folketinget for Borgernes Parti i Nordsjællands Storkreds med 533 personlige stemmer. Den 1. april forlod hun partiet og blev løsgænger som følge af utilfredshed med partiets formand, Lars Boje Mathiesen.

Kommunens afgørelse understreger, at den givne dokumentation ikke giver anledning til at betvivle den registrerede bopæl.





