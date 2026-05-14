Frederik Lind Köppen i 'Deadline' med serbisk tjetnik-symbolik: Kritik og debat

Frederik Lind Köppen, en højreorienteret digter, gæstede i bedste sendetid Danmarks Radio for at læse op fra sin nye digtsamling 'Stjernens navn er Malurt'. Han blev bemærket for at have en særlig T-shirt med kyrillisk symbolik med teksten 'Serbisk Tjetnik', som refererer til den serbiske ultranationalistiske tjetnikbevægelse, som blandt andet stod bag Srebrenica-massakren. Politikerne Benjamin Haxa og Dino Copelj kritiserede hans optræden og opfordrede til en undskyldning fra DR TV.

Det vakte opsigt, da Frederik Lind Köppen , en højreorienteret digter, i bedste sendetid tonede frem i DR-programmet ' Deadline ' iført en særlig T-shirt. En T-shirt med kyrillisk symbolik med teksten ' Serbisk Tjetnik ', som refererer til den serbiske ultranationalistiske tjetnikbevægelse, som blandt andet stod bag Srebrenica-massakren. der kostede mere end 8.000 bosniske muslimer livet i 1995.

Blandt dem er den dansk-bosniske forfatter Dino Copelj i et opslag på Facebook og Venstre-politikeren Benjamin Haxa påiført symbolik knyttet til teknikkerne – en bevægelse forbundet med krigsforbrydelser og etnisk udrensning i Kosovo og Srebrenica-massakren? Historieløst og rystende,' skriver Haxa i opslaget.

'Som én med rødder fra Balkan, der har fået familiemedlemmer myrdet og invalideret af serbiske militsstyrker, som bar dette logo med stolthed, kan jeg kun sige én ting: FØJ! ' tilføjer han. 'Et uhyggeligt syn mødte mange bosniere i Danmark på DR,' skriver han p





