Frederik Lind Køppen i t-shirt med serbisk ultranationalistisk ideologi

Frederik Lind Køppen, en dansk, højrefløjsdigter, blev kritiseret for at bære en t-shirt med kyrilliske bogstaver, der repræsenterer en serbisk ultranationalistisk ideologi. T-shirten blev taget til efterretning af DR, men redaktionen blev kritiseret for ikke at have behandlet symbolikken journalistisk i programmet.

Men da digteren Frederik Lind Køppen den 13. maj deltog iDigteren var nemlig iført en trøje med kyrilliske bogstaver, hvor der oversat stod "Serbisk Tjetnik" - et budskab, der siden har skabt stor vrede og udløst heftig kritik.

T-shirten refererer nemlig til den serbisk-nationalistiske tjetnikbevægelse, som er meget kontroversiel og forbindes med ekstrem nationalisme. Deadline har efterfølgende spurgt Frederik Lind Køppen om valget af påklædning. Han fortæller, at han ikke kendte betydningen bag motivet. Der var altså ingen politisk hensigt bag valget af trøjen, fortæller digteren.

- For mig er det bare en pæn t-shirt med noget kyrillisk skrift på. Så der ligger ikke en stillingtagen til noget som helst bag det. Som i overhovedet. Han forklarer samtidig, at han kun havde et meget begrænset kendskab til bevægelsen bag teksten på trøjen.

- Jeg ved ikke synderligt omkring den her gruppering. Det eneste, jeg havde forstået var, at de havde kæmpet for serbisk uafhængighed under osmannerne, inden Osmannerriget faldt. På sociale medier har sagen vakt stor forargelse – særligt blandt bosniere i Danmark.

Et uhyggeligt syn mødte mange bosniere i Danmark på DR – en dansk, højrefløjsdigter bar i Deadline en t-shirt, der repræsenterer en serbisk ultranationalistisk ideologi, som blandt andet stod bag folkedrabet iSrebrenicaog masseudryddelsen af muslimer både under Anden Verdenskrig og i halvfemserne. Derfor ønsker han også at give en formel undskyldning til det bosniske samfund i Danmark, siger han til Deadline. - Jeg vil gerne undskylde for det, fordi det handler om noget meget alvorligt.

Jeg har ikke haft indsigt i de her ting. Og jeg er ikke interesseret i, at der er nogen, der skal føle sig trådt over tæerne. Samtidig understreger Lind Køppen, at han ikke har nogen tilknytning til Serbien ud over en stor interesse for regionen. Også DR har fået kritik for at lade digteren optræde med trøjen.

Ifølge Deadlines programchef, Jonathan Kargaard, var betydningen af symbolikken ikke kendt af redaktionen under den live-optagede udsendelse og blev derfor ikke behandlet journalistisk i programmet. - Hvis redaktionen havde kendt betydningen af symbolikken under udsendelsen, ville vi have forholdt os journalistisk til den og spurgt ind til baggrunden og betydningen i programmet, så seerne fik den nødvendige kontekst.

Der findes ikke en fast liste over symboler eller politiske budskaber, som automatisk udelukker medvirken på DR. Vores opgave er først og fremmest at sikre relevant journalistisk behandling ogkontekstualisering, når symbolik eller budskaber har væsentlig politisk eller ekstremistisk betydning. Vi forstår, at nogle seere har reageret stærkt på symbolikken. Redaktionen burde have givet seerne mere kontekst om betydningen under udsendelsen, og derfor har vi efterfølgende opdateret programinformationen og redegjort for forløbet





