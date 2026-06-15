Frederik Andersen og Herning Blue Fox vinder Stanley Cup

Frederik Andersen og resten af Carolina Hurricanes vandt Stanley Cup-trofæet, efter de vandt slutspillet i den amerikanske ishockeyliga, NHL. Pokalen kommer nu til at besøge Herning Blue Fox.

Små stykker knækket, farverigt plastik lå adskillige steder på det sandede gulv i et legehus i en park, da nogle dagplejere torsdag var på tur med en gruppe børn.

En helt særlig - og meget stor - pokal kommer en tur til Kvik Hockey Arena for at besøge Herning Blue Fox. Det sker, efter at den tidligere Herning Blue Fox-spiller Frederik Andersen og resten af Carolina Hurricanes natten til mandag dansk tid kunne løfte Stanley Cup-trofæet, efter de vandt slutspillet i den amerikanske ishockeyliga, NHL. - Det er virkelig stort at vinde det trofæ.

Klubben er meget stolte over, at han har været her, siger Torben Skovsgaard, som er direktør i Herning Blue Fox. For at fejre mesterskabet skal den 89,5 centimeter høje og 15,6 kilo tunge pokal nu sendes rundt til flere af Carolina Hurricane-spillernes barndomsklubber - heriblandt Herning Blue Fox. - Det er once in a lifetime, siger han. Han regner med, at pokalen kommer til Herning Blue Fox' hjemmebane i august.

Nærmere hvornår og hvor længe, den kommer til at være der, ved han dog ikke endnu





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frederik Andersen Herning Blue Fox Stanley Cup Hockey Win

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ugeoversigt: Overrasket indbrud i Herning, VM-fest i Hvide Sande, Ålegræsplantning, børnelokningsalarm i Ikast og hvidvasksagPolitiet fandt en meget beruset mand i en indbrudstjeneste på Silkeborgvej i Herning og har endnu ikke anklaget ham. Tre lokale fodboldklubber i Hvide Sande inviterer til en VM-fest i det lokale bryghus med forventning om 200‑300 gæster. Hav- og Syddansk Universitets tænketank fejrer tredje år i træk med projektet Danmark Planter Ålegræs, som nu kan ses fra luften på Google Maps. I Ikast har forældre oprettet et vagtværn efter forsøg på børnelokning af en 10‑årig dreng. En 31‑årig mand står over for dom i en hvidvasksag om 12 millioner kroner og momssvindel på over to millioner.

Read more »

Carolina Hurricanes vinder NHL-mesterskab trods dansk målmands rolle på sidelinjenCarolina Hurricanes sikrede sig NHL-mesterskabet efter en 3-0 sejr over Vegas Golden Knights i sjette finaleopgør. Trods en sæson med danske målmand Frederik Andersen som førstevalg, sad han på bænken i finalen ogfulgte med fra sidelines, mens Brandon Bussi vogtede målet. Meanwhile, a Danish handball goalkeeper Emil Nielsen delivered a stellar performance, leading Barcelona to the Champions League title over Füchse Berlin.

Read more »

Søster til Frederik Andersen om NHL-sejr: - Jeg er sindssygt stolt af hamFor få timer siden kunne Frederik Andersen fra Herning løfte trofæet som nykåret mester i den nordamerikanske ishockeyliga efter en sidste sejr - en kamp hans familie var rejst til USA for at se.

Read more »

Tyve stjal designerstole i Vemb - flere andre nyheder fra Midt- og VestjyllandDenne nyhedsopsummering dækker en række begivenheder fra Midt- og Vestjylland, herunder en tyveri på Villumsens Bolighus i Vemb, hvor tyve på to minutter stjal designerstole til en værdi af 74.000 kroner, en ny spiller til Herning Blue Fox, en ny trænerassistent i FC Midtjylland, en klage fra en ferielejer, en navneskiftelse til ære for Michael Jackson, en række politianholdelser forbundet med en bandekonflikt og andre tilfælde af forstyrrelse af ordensmagten, samt en sigtelse for vanvidskørsel.

Read more »