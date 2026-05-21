Frederik Andersen imponerer i NHL-slutspil

Frederik Andersen har imponeret i NHL-slutspillet med en række flotte præstationer. Han har lukket færrest mål ind per kamp og har spillet på et højt niveau sammen med Carolina Hurricanes.

Det snerper til i jagten på ishockeysportens største trofæ og mest prestigefyldte trofæ, Stanley-cuppen. Beviset på, at man har vundet verdens bedste ishockeyliga, NHL. Der er fire hold tilbage.

Semifinalerne, også kendt som Conference Finals, er i gang, og midt i det hele står en dansk keeper. Og det gør han godt. Ja, faktisk har Frederik Andersen været svær at komme udenom i slutspillets første to runder. Sammen med Carolina Hurricanes har den 36-årige herningenser gjort rent bord.

Først fire sejre over Ottawa Senators og derefter fire sejre over Philadelphia Flyers. Samtlige otte kampe med danskeren mellem stængerne. Samtlige kampe uden rysten på hænderne. Samtlige otte kampe på et uhørt højt niveau.

Og det imponerer mange, ikke mindst den danske landsholdskeeper Mads Søgaard, som selv har NHL-kampe på cv'et og ikke tøver med at sende roser afsted mod sin danske konkurrent og kollega





