Frederik Andersen i tårer efter agentens død: Spillede sig i Stanley Cup-finalen

Carolina Hurricanes målmand Frederik Andersen spillede en følelsesladet kamp og førte sit hold til Stanley Cup-finalen, få dage efter at hans mangeårige agent Claude Lemieux døde.

Ishockeymålmand Frederik Andersen knappede følelserne inde og stod en brandkamp, da han og Carolina Hurricanes natten til lørdag spillede sig i Stanley Cup -finalen. Blot to dage inden opgøret mistede han sin mangeårige agent og ven, den tidligere stjernespiller Claude Lemieux .

Lemieux, der var en legende i NHL med fire Stanley Cup-titler som spiller, døde pludseligt i en alder af 58 år. Nyheden ramte Andersen hårdt, men han valgte at spille kampen for at ære sin afdøde agent. - Det er surrealistisk. Det har været et par svære dage.

Men den måde holdet har været der for hinanden, har været utrolig. Jeg kan ikke sige nok gode ting om dette hold og den måde, de har støttet mig, sagde Andersen efter kampen med tårer i øjnene. Holdkammeraterne dannede ring om ham og krammede danskeren, som spillede opgøret med mange følelser i kroppen. Han stoppede 32 skud og sikrede Carolina en 3-0 sejr over Florida Panthers, hvilket sendte holdet til finalen for første gang siden 2006.

Frederik Andersen har storspillet for Carolina Hurricanes igennem NHL-sæsonen og -slutspillet. Han står med ligaens højeste redningsprocent på 93,1 procent og har blot lukket 1,41 mål ind i gennemsnit per kamp. Hans præstationer har været afgørende for holdets succes. Med tanke på den meget turbulente optakt var det dog ikke til at vide, hvordan danskeren ville præstere, erkender holdets træner Rod Brind'Amour.

- Man vidste ikke helt, hvordan det ville komme til at gå. Men han rystede det selvfølgelig af sig og kæmpede sig igennem det, sagde Brind'Amour og tilføjede: - Man så følelserne efter kampen. Det var en hård kamp for ham, men han gjorde os alle stolte, det er helt sikkert. Holdkammeraten Jordan Staal var også fuld af ros: - Freddie var utrolig.

Det har været et par hårde dage for ham, og vi er som en familie her, og det har gjort ondt på os alle. Det er første gang i sin karriere, at danskeren når Stanley Cup-finalen. Her venter Vegas Golden Knights, som har en stærk sæson bag sig. Finalen begynder næste uge, og Carolina Hurricanes håber på at kunne tage den første af fire nødvendige sejre.

For Frederik Andersen bliver det en kamp ikke kun om trofæet, men også for at ære Claude Lemieuxs minde. Hans redningsprocent og ro under pres gør ham til en af de helt store profiler i dette slutspil, og danskeren har allerede skrevet sig ind i NHL-historien som en af de bedste europæiske målmænd. Vejen til finalen har været lang og hård, men med støtte fra holdet og en vilje af stål er Andersen klar til at tage udfordringen op





