Fransk ambassadør: Ny Grønlandskrise kan destabilisere det danske kongerige

Frankrigs ambassadør i Danmark, Christophe Parisot, advarer om, at en ny stor Grønlandskrise ikke kan udelukkes og kan blive meget alvorlig for kongeriget. Han understreger Frankrigs urokkelige støtte til Danmark og Grønland og opfordrer til respekt for de igangværende forhandlinger.

En ny stor Grønlandskrise kan ikke udelukkes, og den kan blive både meget alvorlig og meget destabiliserende for det danske kongerige. Sådan lyder vurderingen fra Emmanuel Macrons mand i Danmark , Frankrig s ambassadør, Christophe Parisot i et interview med DR. Han svarede Indtil videre på spørgsmålet om han var klar over, at Grønland er en del af Danmark .

Det handler om Kongeriget Danmarks territoriale integritet. Frankrig vil stå ved Grønland og Danmarks side, uanset hvad der sker. Præsident Macron har sagt det før, jeg gentager: Uanset hvad Danmark beder om, er Frankrig klar til at lægge det på bordet. USA's præsident Trump har igen i denne uge pustet til de dansk-grønlandske bekymringer for, om han vil respektere resultatet af de forhandlinger, der lige nu er henlagt til den såkaldte højniveauarbejdsgruppe bestående af topembedsmænd fra Grønland, Danmark og USA.

Med ordene Hello, Greenland! , hvor en forstørret udgave af USA's præsident holder om et grønlandsk fjeld, mens han kigger ned over en lille by. Det er afgørende, at alle parter respekterer det resultat, som arbejdsgruppen når frem til. Og vi må håbe, at processen fører til færre spændinger og til løsninger, som ikke er skadelige for Grønland, for Kongeriget Danmark, for Europa eller for NATO.

For virkeligheden er, at alle disse institutioner og samarbejder er på spil, siger Christophe Parisot. Derfor understreger Frankrig i denne uge, hvor Danmark har fået ny regering, atter sin støtte til det danske rigsfællesskab: Vi er klar. Frankrig har engageret sig i Grønland med konkrete ressourcer og med meget klar både politisk og diplomatisk tale: Nej!

Dette er europæisk territorium, siger Frankrigs ambassadør, der på grund af krisen har været på hele otte arbejdsrejser til Grønland, bl.a. sammen med præsident Macron. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) besøgte i februar Nuuk med den franske ambassadør i Danmark, Christophe Parisot. Det er både taktisk og instinktivt. Vi forstod straks, hvad der var på spil, og der opstod enhed.

Det var ikke noget, vi skulle diskutere. Det var instinktivt. Danmark er vores allierede. Danmark er vores ven.

Hvis en ven bliver truet, så står man ved hans side. Den strategiske dimension er, at Arktis ikke længere er et område med lav konfliktrisiko. Det er blevet et omstridt område. Spændingerne er blevet langt større.

Frankrig har interesser over hele verden, også i Arktis. Vi er observatør i Arktisk Råd. Vi har oversøiske territorier og ved, hvad det vil sige at have territorier langt fra moderlandet, siger den franske ambassadør. Både i det franske udenrigsministerium og i præsidentboligen Elyséepalæet har man fulgt den danske regeringsdannelse, og ambassadør Parisot ser flere store internationale opgaver for Danmarks nye regering: Den største udfordring er at videreføre den europæiske kursændring, som Danmark har gennemført.

Danmark er blevet langt mere proaktivt og langt mere pro-europæisk. Det er en vigtig opgave at fastholde. En anden stor udfordring bliver uden tvivl fortsat at investere i forsvaret. Der er stadig meget arbejde at gøre, hvis man ønsker et endnu stærkere dansk forsvar.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har gennem 10 år været Europas vel nok største fortaler for øget strategisk autonomi, altså et Europa, der i højere grad skal kunne forsvare sine udenrigspolitiske, teknologiske, militære og industrielle interesser uden afhængighed af stormagter som Kina og USA. Danmark er vores allierede. Danmark er vores ven. Hvis en ven bliver truet, så står man ved hans side, siger Frankrigs afgående ambassadør i Danmark, Christophe Parisot, her fotograferet ved den franske fregat Amiral Ronarc'h i København.

Men selv om Macrons vision i dag er bredt accepteret af hans europæiske kolleger, er der stadig lang vej, før Europa kan undvære USA som garant for vores sikkerhed, vurderer Macrons mand i Danmark, Christophe Parisot: Europæerne tager et langt større ansvar i dag. Det er meget positivt, at alle nu bruger flere penge på forsvar.

Der er brug for en ny balance, og det et er også det, vi forsøger at opnå ved at reducere vores afhængighed af udenlandsk forsvarsmateriel. Men nej, vi kan ikke undvære USA, fordi NATO fortsat er hjørnestenen i Europas sikkerhed. Vi gør alt, hvad vi kan, for at være klar. I mange år var EU ikke aktivt eller proaktivt, vi var reaktive.

Vi ventede på kriserne og havde svært ved at forudse dem. I dag har vi udviklet mekanismer, der gør os bedre til både at forudse og reagere på kriser. Så jeg håber, at vi er klar. Én ting er i hvert fald sikker: Vi er bedre forberedt i dag, end vi var tidligere.

I dag er ambassadør Parisot ved at tage afsked med Danmark efter fire år på posten. En stilling, der især på grund af Grønlandskrisen udviklede sig noget anderledes end forventet. Når man bliver udnævnt til en post, får man naturligvis en beskrivelse af landet. Men man kan ikke forudse, at man vil stå midt i en krise om kongerigets territoriale integritet.

Det har været en intens og lærerig tid. Ambassadøren understreger, at Frankrigs støtte til Danmark og Grønland er urokkelig, og at Europa må stå sammen i mødet med eksterne trusler. Han fremhæver vigtigheden af dialog og samarbejde i Arktis, og at alle parter bør respektere de aftaler, der indgås. Krisen har vist, at Arktis er blevet et geopolitisk omdrejningspunkt, og at Danmark og Grønland spiller en central rolle i dette.

Ambassadøren ser med optimisme på det danske formandskab i Arktisk Råd og håber, at det kan bidrage til at mindske spændingerne. Han roser også den danske regerings beslutning om at øge forsvarsbudgettet og styrke samarbejdet med NATO. Endelig sender han en klar besked til både danske og grønlandske politikere: I kan altid regne med Frankrig. Vi står ved jeres side





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