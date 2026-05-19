Frankfort-pigen med leopardprintet dyne - forbryder blevet anholdt

En 67-årig mand, som er født i Pakistan og tysk statsborger, blev anholdt og blev varetægtsfængslet for mord på sin 16-årige datter, hvis lig blev fundet i Main-floden i 2001. Hun blev fundet flydende i floden, og der var indikationer på, at hun var bundet og sloget ihjel med en parasolfod og bundet fast i et dynebetræk.

Den 16-årige blev fundet død i Main-floden i 2001, og nu er hendes 67-årige far varetægtsfængslet. En 67-årig mand anholdtTysk politi i en usagte sag om en ung pige, der blev fundet død i Main-floden i Frankfurt , der tilbage i juli 2001 blev anslået til 13-16 år.

Den 16-årige blev fundet flydende i floden og var bundet med stofstropper, og hendes arme var brækkede og helede. Hun havde ar over hele kroppen og var pakket ind i et leopardprintet dynebetræk. Det afgørende gennembrud kom efter den internationale kampagne 'Identificer mig', som satte sagen tilbage i offentlighedens søgelys i oktober 2024





