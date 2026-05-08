Frank Arnesens uforlignelige karriere og Stella McCartneys comeback

Frank Arnesen reflekterer over sin 30-årige karriere i europæisk fodbold og sin nye bog, mens Stella McCartney gentager succesen med en ny samling for H&M.

I 30 år har Frank Arnesen været en central figur i europæisk fodbold, hvor han har besat ledende stillinger i nogle af de største klubber.

Men hans karriere begyndte på dybt vand. Med kun ét enkelt HF-fag på cv’et var han ikke klar over, hvad det egentlig handlede om.

“Jeg vidste jo slet ikke, hvad det drejede sig om,” fortæller den 69-årige Arnesen, der nu er aktuel med en ny bog. Han har lige fået et nyt knæ og er blevet bedt om at tage det med ro i genoptræningen.

“Jeg vil altid sætte rekord. Hvis jeg får at vide, det tager seks uger at kunne gå igen, vil jeg gøre det på fem. ” Frank Arnesen går meget langsomt, som en gammel mand, men hans bevægelser står i spøjs kontrast til hans øvrige ungdommelige fremtoning og generøse talestrøm.

Han udstråler samme energi som for 40 år siden, hvor han var en del af det historisk sprudlende dynamitlandshold, der ikke nåede så langt, som det måske kunne have gjort, men vandt hjerter for evigt. Det er syv uger siden, han blev opereret. For 20 år siden fik Stella McCartney kvinder til at stå i kø foran H&M. Nu gør hun det igen med en ny samling, der har skabt stor forventning.

Frank Arnesen har altid været kendt for sin vilje til at udfordre grænser, både på og uden for banen. Hans karriere er præget af en uforlignelig passion for fodbold og en evne til at skabe resultater, selv under de mest udfordrende omstændigheder. I sin nye bog deler han sine erfaringer og reflektioner over en livsrejse, der har været fyldt med både sejre og nederlag.

Han fortæller om de tidlige år, hvor han måtte kæmpe for at blive taget alvorligt, og hvordan han gradvist arbejdede sig op til toppen. Arnesens historie er også en historie om modstandskraft og evnen til at komme tilbage, selv når alt ser ud til at gå galt. Hans seneste operation er et vidnesbyrd om hans vilje til at fortsætte, uanset hvad livet kaster i hans vej.

Stella McCartneys comeback i samarbejde med H&M er et andet eksempel på, hvordan succes kan gentages. Hendes nye kollektion har allerede skabt stor forventning og viser, at hun stadig har fingeren på pulsen i modeverdenen. Begge historier er et bevis på, at passion og hårdt arbejde kan føre til langvarig succes





