Volodymyr Zelenskyjs rolle på den globale scene har ændret sig markant. Hvor han engang blev stemplet som en tigger af sine kritikere, fremstår Ukraine i dag som en førende teknologisk magt, der leverer ekspertise og militært udstyr til resten af verden.

Narrativet omkring Ukraine s præsident, Volodymyr Zelenskyj , har undergået en bemærkelsesværdig forvandling gennem de seneste års krig mod Rusland. Ved konfliktens begyndelse i 2022 blev Zelenskyj ofte portrætteret i internationale medier som en leder, der konstant rakte hånden ud i håbet om økonomisk og militær støtte. Denne vedvarende søgen efter ressourcer gav ham i visse kredse det mindre flatterende øgenavn tiggerprinsen fra Kyiv.

Når han besøgte Washington eller andre vestlige hovedstæder, blev han mødt med storstilede ovationer og stående klapsalver, men som krigen trak ud, begyndte tonen i de politiske korridorer at ændre sig mærkbart. Den indledende sympati blev i visse politiske lejre, særligt omkring det republikanske miljø i USA, erstattet af en voksende frustration over, hvad man opfattede som en evig strøm af krav om materiel, mandskab og økonomisk assistance uden nødvendigvis at se den forventede taknemmelighed eller fremgang i krigsindsatsen. Vendepunktet i denne opfattelse blev særligt tydeligt under et møde i Det Hvide Hus, hvor Donald Trump og vicepræsident J.D. Vance konfronterede den ukrainske præsident med spørgsmål om taknemmelighed for den enorme støtte, USA har ydet. Denne begivenhed markerede et lavpunkt i den diplomatiske retorik, men samtidig var det et udtryk for en ny virkelighed, der var ved at tage form i Ukraine. Bag kulisserne var en omfattende industriel omstilling i gang. Ukraine, der længe havde ligget inde med et sovjetisk fundament for våbenproduktion, har formået at revitalisere deres militærindustrielle kompleks. Ifølge Claus Mathiesen, studielektor ved Forsvarsakademiet, er landet gået fra at være en ren modtager af vestlig bistand til at blive en innovativ producent, der nu sætter standarden inden for moderne krigsførelse. I dag ser vi et Ukraine, der har skiftet fokus fra traditionelle kampvogne og tunge fly til produktion af droner, selvkørende robotter og avancerede ubemandede systemer. Denne omstilling har ikke blot gjort Ukraine mere selvforsynende, men har også placeret landet som en eftertragtet eksportør af militær teknologi og ekspertise. Når Zelenskyj træder ind på den internationale scene nu, gør han det ikke længere som en tigger, men som en ligeværdig partner, der har konkrete løsninger og assistance at tilbyde andre nationer. Dette skifte i magtdynamikken er tydeligt, når man ser på, hvordan Ukraine nu tilbyder hjælp til Nato-lande i forbindelse med droneproblematikker eller bidrager med erfaringer til Golfstaterne og USA. Rollen som tigger er dermed for længst skiftet ud med en rolle som en strategisk samarbejdspartner, der forstår at udnytte sine egne teknologiske landvindinger til at forbedre sin forhandlingsposition og bidrage til den globale sikkerhedsarkitektur





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Her vil datacentre sluge mest strøm: Overgår flere danske storbyerNye tal fra Energinet afslører hvor præcis i landet den store efterspørgsel på strømkapacitet fra datacentre kommer fra. Èn region topper listen med en efterspørgsel på størrelse med hele Danmarks elnet i dag.

Read more »

Færge snegler sig frem på ruten: Der skal spares, hvor der kan sparesÆrøXpressen har sat farten ned for at spare på udgiften til brændstof, der i den seneste måned har været tårnhøj.

Read more »

Amnesty International advarer: Globalt diplomati er under massivt pres fra verdens ledereI en ny rapport tegner Amnesty International et dystert billede af en verden, hvor magtpolitik erstatter diplomati, og hvor civile lider under manglende international handling.

Read more »

Mystisk lugt plager København: 'Frygter, det kan være skadeligt'Det er efterhånden et langvarigt mysterium, hvor lugten kommer fra.

Read more »

Store lønforskelle for it-kandidater: Ny undersøgelse afslører spændvidde på over 20.000 kronerEn frisk analyse fra Lønradar viser markante lønforskelle for nyuddannede fra IT-Universitetet, hvor dimittender kan opleve en spredning i lønnen på mere end 20.000 kroner om måneden.

Read more »

Myndigheder er 'opmærksomme' på hændelse, hvor seks ulve fulgte efter mand ind på gårdspladsDet er ikke første gang, at ulve følger efter mennesker i området omkring Oksbøl i Vestjylland.

Read more »