Fra solskin til uvejr: Danskerne skal forberede sig på regn, hagl og torden søndag aften

Efter en varm og solrig lørdag vil søndag bringe et markant vejrskifte med tåge, skyer og et kraftigt uvejr aften. Meteorologer forventer regn, hagl og torden over store dele af landet, mens temperaturerne vil variere fra 12 grader i Nordjylland til 21 grader i syd. Næste uge peger prognoserne på køligere vejr.

Efter en solrig lørdag med varme og mange timers solskin vil søndag byde på et markant vejrskifte. Natten til søndag trækker en tåge ind over Danmark, der vil blive liggende i flere timer også op ad dagen.

Søndagen forventes at blive mere skyet end det, danskerne har været vant til det sidste stykke tid, ifølge meteorolog Jonas Paludan fra DMI. Han fortæller til B.T. , at vejret gradvist bliver skyet, og at enkelte byger vil komme ind over landet, primært i de sydlige egne. Temperaturerne søndag vil variere betydeligt afhængigt af, hvor man befinder sig i landet.

I Nordjylland vil det være koldest med omkring 12 grader, mens de sydlige dele af landet kan nærme sig 21 grader. Det mest bemærkelsesværdige sker dog søndag aften, hvor et uvejr vil ramme store dele af landet. Mange steder vil der falde mellem fem til femten millimeter regn, og bygerne kan blive kraftige med hagl og torden. Vindforholdene søndag forventes at være svage til jævne, men uvejret kan føles kraftigt, ligesom det, vi kender fra sommeren.

Kigger vi frem mod næste uge, peger prognoserne på et vejrskifte i den køligere ende. Temperaturerne forventes at falde en smule sammenlignet med ugens lune og lækre vejr. Danskerne bør derfor være forberedte på et mere ustadigt vejr, hvor regn, torden og køligere temperaturer vil dominere. Meteorologerne anbefaler at holde øje med vejrudviklingen, da uvejret kan variere betydeligt fra region til region.

Det er vigtigt at tage hensyn til vejret, især hvis man planlægger udendørsaktiviteter, da forholdene kan ændre sig hurtigt. Med det skiftende vejr er det en god idé at have regntøj og varme lag klar, så man er forberedt på de kommende dage





