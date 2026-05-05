Fra overlevelse til stjernestunder: En uge med drama, sport og mode

En uge fyldt med dramatiske hændelser, sportslige milepæle og modehøjdepunkter. Læs om Silas Thomsen Balslevs overlevelse, Blake Livelys comeback, tennisstjernernes kritik og meget mere.

Et særligt venskab viste sig at blive afgørende, da Silas Thomsen Balslev overlevede en livstruende hændelse, hvor han fik 25.000 volt gennem kroppen. Den unge mand skyldte sit liv til en nærtstående ven, der handlede hurtigt og beslutsomt i en kritisk situation.

Denne historie om overlevelse og venskab har rystet mange og sat fokus på, hvor vigtigt det er at have nogen, man kan stole på i livets svære situationer. Hollywoodskuespilleren Blake Lively gjorde en triumferende tilbagevenden til rampelyset ved den prestigefyldte Met Gala i New York. Hendes optræden kom kun få timer efter, at hun havde indgået et historisk forlig i en langvarig retssag mod skuespilleren Justin Baldoni.

Livelys fremmøde ved galaen blev mødtes med stor opmærksomhed, og hun blev rost for sin stilfulde fremtoning og evne til at håndtere presset fra medierne. Fleren af verdens største tennisstjerner har igen taget til orde mod Grand Slam-turneringerne, idet de mener, at præmiepengene ikke følger med de stigende indtægter. Spillerne argumenterer for, at de fortjener en større del af overskuddet, da de er de primære indtjeningskilder.

TV 2 Sports tennisekspert Peter Bastiansen er dog uenig og kalder spillerne grådige, idet han mener, at de allerede får en fair andel af indtægterne. Debatten har sat fokus på de økonomiske forhold i tennisverdenen og hvordan pengefordelingen bør forbedres. Den danske basketballspiller Laura Ziegler står foran en historisk milepæl, da hun bliver den første dansker nogensinde til at optræde i WNBA-klubben LA Sparks.

Hendes kontrakt med klubben er et stort skridt for dansk basketball og viser, at danske atleter kan konkurrere på verdensplan. Zieglers succes er en inspiration for unge basketballspillere i Danmark, der nu kan se en klar vej til at nå de højeste niveauer. I New Yorks gader lyder der boykotopfordringer mod Met Gala, efter at Jeff Bezos, techmilliardæren bag Amazon, er blevet udpeget som hovedsponsor.

Kritikerne mener, at Bezos' indflydelse og rigdom ikke passer ind i galaens ånd, og at hans tilstedeværelse vil ændre karakteren af begivenheden. USA-korrespondent Celina Liv Danielsen forklarer, at protesterne er et udtryk for en bredere debat om magt og indflydelse i den moderne verden. Den franske stortalent Paul Seixas har afsløret, at han skal være med til Tour de France til sommer.

I en særlig video fortæller han sine bedsteforældre om nyheden, og deres reaktioner viser, hvor stort et øjeblik dette er for ham. Seixas' deltagelse i Tour de France er en stor milepæl i hans karriere og et bevis på hans talent og hårdt arbejde. Cykelsportens største begivenhed vil uden tvivl være en udfordring, men Seixas er klar til at tage imod den.

TV 2's udsendte Andrea Dragsdahl har besøgt den zoologiske have i Kyiv, hvor dyrepasserne forsøger at gøre hverdagen tålelig for dyrene under de svære forhold. Haveens medarbejdere kæmper for at opretholde dyrenes velbefindende, selvom krigen har sat sine spor. Dragsdahls reportage giver et indblik i de mennesker, der dagligt arbejder for at beskytte og pleje dyrene i en tid præget af usikkerhed og fare. Peter og Michael er købmænd i Meny i Kalundborg – og så er de gift.

Selvom de både er kolleger og ægtefolk, betyder det bestemt ikke, at de er ens. I det første afsnit af serien Købmand og kærlighed på TV 2 ØST PLAY får vi et indblik i deres daglige liv og udfordringer. Serien viser, hvordan de balancerer mellem arbejde og privatliv, og hvordan deres forhold påvirker deres hverdag. 18-årige James Bogere gik helt amok i de sidste minutter mod Sønderjyske, da det blev 2-1 til AGF.

Han fortæller, at det har været en drøm for ham at spille i Danmark, og hans indsats har imponeret mange. Bogere er en af de mest lovende unge talenter i dansk fodbold, og hans præstationer har sat ham på kortet som en spiller at holde øje med i fremtiden. Lidl-kæden har præsenteret en permanent nedsættelse af priserne på over 200 varer. Dette har fået landets største discountkæde, Netto, til at svare hårdt med samme mønt.

Priskrigen kommer kort efter, at Netto's ejer Salling Group varslede prisstigninger som følge af situationen i Mellemøsten. Forbrugerne kan nu glæde sig over lavere priser, men konkurrencen mellem de to kæder vil uden tvivl fortsætte med at intensiveres





