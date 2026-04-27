Fra Næsten At Stoppe Til Danmarksmester: Tobias' Inspirerende Historie

Tobias Hedegaard Nielsen, en murerlærling fra Skive, har vundet Danmarksmesterskabet i skills efter at have overvundet faglige og sociale udfordringer. Hans historie er et eksempel på vedholdenhed og vigtigheden af et støttende læringsmiljø.

Tobias Hedegaard Nielsen, en ung mand fra Hem ved Skive , stod over for en potentiel afbrydelse af sin uddannelse som murerlærling . Heldigvis valgte han at fortsætte, en beslutning han nu kan fejre som danmarksmester i skills.

Nyheden om sejren var overvældende, som han selv udtrykker det: Det var forvirrende at få meldingen, men det er sgu fedt. Vejen til mesterskabet var dog langt fra en lige linje, som en perfekt murersnor. Tilbage i sin tid på grundforløbet på Herningsholms Erhvervsskole oplevede Tobias både sociale og faglige udfordringer. Han indrømmer åbent, at de første forsøg med en mureske ikke var lette.

Første gang jeg fik en mureske i hånden, var det ikke så let for mig. Jeg skulle lige lære det. Men han lærte det, og det er en præstation, der er ekstra bemærkelsesværdig i betragtning af hans baggrund. Hans far er selv murer, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorfor han først stiftede bekendtskab med håndværket på skolen.

Spørgsmålet mødes med et grin: Ja, det er du ikke den eneste, der har spurgt. Han tilføjer: Jeg har faktisk kun været med som fejedreng et par gange. Det har jeg også skældt min far ud for. Det var en afgørende praktikuge hos murermester Ole Ibsen, der forandrede alt for Tobias.

Her fik han den støtte og tålmodighed, han havde brug for. Mine svende var supergode til at give mig tid. Jeg husker en opgave ved et sommerhus, hvor jeg fik lov til at gøre det i mit tempo. Det skulle gøres ordentligt, men der var ikke noget stress på.

Det hjalp helt vildt, fortæller han. Denne oplevelse lærte ham værdien af at lære i sit eget tempo og understregede vigtigheden af et støttende arbejdsmiljø. Ved weekendens DM i skills i Hjørring kunne Tobias endelig hænge guldmedaljen om halsen. Denne sejr var resultatet af utallige timers træning og dedikation.

Der er gået rigtig mange weekender sammen med min træner, hvor vi har øvet mange af de samme opgaver igen og igen, forklarer han. Det har været hårdt arbejde. DM-opgaven var en hyldest til det ikoniske Rubjerg Knude Fyr, der ligger i Hjørring, og Tobias og hans træner havde forudset muligheden for en opgave med et fyrtårn.

Vi havde øvet os på det scenarie, at der kunne komme en opgave med et fyr, og det gjorde der jo så, fortæller han. Denne forberedelse viste sig at være afgørende for deres succes. Efter sejren var der naturligvis en vis nysgerrighed omkring selve opgaven. Har du fået opgaven med hjem så? spørger man.

Svaret er dog lidt skuffende: Nej, den er blevet brækket ned. Men Tobias har alligevel formået at sikre sig en lille souvenir: Jeg tog da lige en sten af, som far kan ind på sit kontor, fortæller han med et smil. Denne lille gestus symboliserer både hans stolthed over sin præstation og hans forhold til sin far, der trods den sene start har været en vigtig del af hans rejse.

Efter at have afsluttet sin uddannelse som murer, har Tobias Hedegaard Nielsen en velfortjent fridag mandag. Men allerede tirsdag kalder arbejdet igen. Han er klar til at tage fat på nye udfordringer, nu som danmarksmester. Hans historie er en inspirerende fortælling om vedholdenhed, dedikation og vigtigheden af at finde et arbejdsmiljø, der understøtter ens udvikling.

Fra at være udfordret på både det sociale og faglige plan, har Tobias formået at overvinde sine vanskeligheder og nå toppen af sit felt. Hans succes er et bevis på, at selvom vejen kan være ujævn, er det muligt at opnå sine drømme med hårdt arbejde og den rette støtte. Han er et lysende eksempel for andre lærlinge, der måske står over for lignende udfordringer.

Hans historie viser, at det er vigtigt at give sig selv tid til at lære, at søge hjælp når man har brug for det, og at aldrig give op på sine ambitioner. Tobias Hedegaard Nielsen er ikke blot en dygtig murer, han er også en inspirerende historie om at overvinde modgang og nå sit fulde potentiale. Hans fremtid ser lys ud, og han er klar til at sætte sit præg på murerfaget





