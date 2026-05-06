Fra Mallorca til Met Gala: En uge med overraskelser, kritik og historiske øjeblikke

En uge fyldt med overraskende opdagelser, sportslige milepæle og kulturelle begivenheder har sat sit præg på nyhedslandskabet. Fra Maria Kobberups søgen efter sin far på Mallorca til Shakiras koncert i Rio de Janeiro og Laura Zieglers historiske optræden i WNBA, har der været plads til både personlige beretninger og internationale begivenheder. Samtidig har kritiske stemmer fra tennisverdenen og boykotopfordringer mod Met Gala sat fokus på ulighed og etiske spørgsmål.

Da Maria Kobberup satte sig for at finde den far, hun aldrig har kendt, førte søgningen hende til Mallorca. Og den potentielle far viste sig at være en overraskelse af særlig karakter.

Et unikt venskab blev afgørende for Silas Thomsen Balslev, da han overlevede at få 25.000 volt gennem kroppen. Hollywoodstjernen Blake Lively gjorde sin tilbagevenden til rampelyset ved den prestigefyldte Met Gala i New York, efter længere tid væk fra offentligheden. Dette skete kun få timer efter, at hun indgik et historisk forlig i den årelange retssag mod skuespilleren Justin Baldoni. Flere af verdens førende tennisstjerner har igen kritiseret Grand Slam-turneringerne for at betale dem for lidt.

Spillerne argumenterer for, at turneringernes indtægter vokser hurtigere end præmiepengene, men TV 2 Sports tennisekspert Peter Bastiansen er uenig og kalder spillerne grådige. Den danske basketballspiller Laura Ziegler, der spiller i WNBA-klubben LA Sparks, kan skrive sig ind i historiebøgerne som den første dansker nogensinde til at optræde i rækken. Alle de medvirkende er enige om, at de aldrig har set så mange gavlmalerier som i dag, og de findes i flere og flere byer.

Den colombianske popstjerne Shakira samlede natten til søndag dansk tid op mod to millioner mennesker til en gratis koncert ved stranden Copacabana i Rio de Janeiro, ifølge en række medier. TV 2s digitale efterretningskorrespondent Peter Møller har dog gennemgået videoer og billeder fra koncerten og finder ikke, at beskrivelserne stemmer overens med mediernes rapporter.

David Nielsen og Lars Jacobsen var i pausestudiet af kampen mellem FC Midtjylland og Viborg enige om, at Dario Osorio burde have været udvist for sin forseelse mod Daniel Anyembe. I New Yorks gader lyder der boykotopfordringer mod Met Gala, efter at techmilliardæren Jeff Bezos er blevet udpeget som hovedsponsor, forklarer USA-korrespondent Celina Liv Danielsen.

Det franske stortalent Paul Seixas skal være med til Tour de France til sommer, hvilket han afslører i en særlig video, hvor han fortæller sine bedsteforældre om nyheden. TV 2s udsendte Andrea Dragsdahl har besøgt zoologisk have i Kyiv, hvor dyrepasserne forsøger at gøre hverdagen tålelig for dyrene. Peter og Michael er købmænd i Meny i Kalundborg – og så er de gift. Selvom de både er kolleger og ægtefolk, betyder det ikke, at de er ens.

Se første afsnit af serien Købmand og kærlighed på TV 2 ØST PLAY. 18-årige James Bogere gik helt amok i de sidste minutter mod Sønderjyske, da det blev 2-1 til AGF, og han fortæller, at det har været en drøm for ham at spille i Danmark





