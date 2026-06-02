Fra lokal engagement til vital institution: Sådan skabte tre kvinder et nyt børnehus i Døstrup

Da den kommunale børnehave i Døstrup blev lukket i 2013, reagerede en Gruppe lokale borgere. Læs hvordan Line Hougaard, Helle Rosendahl og Amalie Kastberg i samarbejde med forældre og pædagoger fik et privat børnehus oprettet på rekordtid, og hvordan det er blevet et væsentligt element i byens sociale væv og tiltrækningskraft.

Tre kvinder villige at skabe et andet tilbud til byens børn. Nu er Børnehus et en del af Døstrup s dna. Line Hougaard, Helle Rosendahl og Amalie Kastberg var hovedkræfterne bag " Døstrup Børnehus - NaturligVis".

Men opbakningen fra resten af byen var ikke at tage fejl af. I Døstrup nord for Hobro lukkede den kommunale børnehave i 2013. Fire år senere gik lokale kræfter sammen om at skabe et nyt privat børnehus med både vuggestue og børnehave. Du får historien om, hvordan en pædagogstuderende, en lokal forældregruppe og en erfaren pædagog fik børnehuset godkendt og åbnet på få måneder - og hvorfor institutionen i dag betyder mere end pasning.

I små byer kan en daginstitution være mere end et sted, hvor børn bliver afleveret om morgenen. Den kan også være et tegn på liv. Et argument for at flytte til. En måde at få hverdagen til at hænge sammen på.

Med ulven i baghaven: Først var det hyggeligt, men især én episode ændrede naturmandens syn på ulven.





