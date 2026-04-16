Fra Hollywoods skygger til dansk havfrues magi: Pernille Ørums genkomst

Den danske illustrator Pernille Ørum, kendt for sit arbejde med store Hollywood-produktioner som DC Super Hero Girls og Barbie, vender hjem for at give H.C. Andersens Den Lille Havfrue nyt liv med sin unikke visuelle stil. Hendes nye fortolkning hylder originalteksten og dens dybde, mens hun fortsat udfordrer normerne for børnekultur.

Selvom navnet måske ikke ringer en klokke hos de fleste danskere, har Pernille Ørum haft en afgørende finger med i spillet i nogle af de mest ikoniske fortællinger fra Hollywood . Hendes farverige universer, fyldt med fantasifulde havfruer, frygtløse superhelte og den evigt populære Barbie, har beriget utallige børns fantasiverdener. Nu vender hun blikket mod hjemlandet og giver sit personlige præg på en af Danmarks mest elskede klassikere: H.C. Andersen s Den Lille Havfrue .

Ved vandkanten på en bro i Sydhavnen i København står Pernille Ørum. Hendes gule skjortekjole danser i vinden, mens hun tøvende dypper tæerne i det iskolde danske forårsvand. Selvom hun proklamerer sin modvilje mod at hoppe i vandet, kan hun ikke lade være med at lade sig forføre af øjeblikket. Solen skinner, men varmen udebliver, en påmindelse om, at naturen i Danmark kan være lunefuld. Den 39-årige kunstner, født og opvokset i Randers, har tilbragt mange år i udlandet, de seneste syv i Nairobi, Kenya, sammen med sin mand og to børn. Hendes arbejde har dog fundet vej til mange danske hjem, dog ofte gennem figurer, der har formet en hel generation. Pernille Ørums kunstneriske rejse begyndte tidligt. Fra barndommen i Randers til internationale karrierer i Viborg, Irland, England og til sidst Hollywood, har hun altid vidst, hvad hun ville. Hendes talent har bragt hende til at designe karakterer for Warner Bros. i den populære animationsserie DC Super Hero Girls og til at bidrage til DreamWorks Spirit – Hingsten fra Cimarron. Hendes imponerende følgerskare på Instagram, der tæller over 900.000, vidner om hendes globale anerkendelse. Hun har genfortolket ikoniske figurer som Barbie, givet kvindelige superhelte et mere moderne udtryk med hættetrøjer i stedet for korte nederdele, og vigtigst af alt, har hun givet disse karakterer dybere, mere nuancerede ansigtsudtryk. Vrede, foragt og længsel er nu synlige, hvilket understreger hendes filosofi om at tage publikum alvorligt. Som illustrator og karakterdesigner har Pernille Ørum dedikeret sin karriere til at skabe figurer, der afspejler ægte mennesker og følelser for børn. Hun har insisteret på, at børn fortjener en autentisk oplevelse med deres kulturforbrug, selv når det betyder at håndtere svære emner. Denne tilgang har ikke altid været uden modstand; hun har oplevet at miste sit job på grund af sine visioner, men blev anerkendt, da hendes progressive metoder viste sig at være effektive i Hollywood. At hendes syn på at undgå at tale ned til sit unge publikum var korrekt, blev hurtigt tydeligt. Nu vender hun hjem til et projekt, der emmer af danskhed: en illustreret udgave af H.C. Andersens Den Lille Havfrue. Hun er blevet tilbudt dette projekt utallige gange, men ventede på den rette udgiver, der ville tillade hende at fortolke eventyret på sin egen måde. For Pernille Ørum var det afgørende at bevare H.C. Andersens originale tekst med dens komplekse sætninger, poetiske sprog og den ægte, melankolske slutning, fri for moderne romantiseringer eller teknologiske tilføjelser. Hun påpeger, at mange fejlagtigt tror, at Disneys fortolkning er tro mod originalen, men at Andersens version rummer en langt større dybde, der fortjener at blive udforsket. Hun mener, at børn kan tåle at konfrontere temaer som døden, som H.C. Andersen beskriver det på en lyrisk og tankefuld måde, der kan skabe grundlag for vigtige samtaler. Det er ikke tilfældigt, at netop Den Lille Havfrue markerer hendes officielle debut i Danmark. Figuren og historien har været en inspirationskilde for hende i årevis, selv mens hun opbyggede sin internationale karriere. For det var havfruen, der i sin tid antændte den gnist, der startede det hele. Pernille Ørums barndom i Randers i slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne formede hende som en del af en generation, der stadig oplevede verden gennem Anders And-blade og biografture med forældrene, før smartphones og sociale medier dominerede. Det var netop i Grand Teatret i Randers, som kun fireårig, at hun første gang mødte Disneys udgave af Den Lille Havfrue – et møde, der utvivlsomt har sat dybe spor og nu vender tilbage i en ny, men oprindelig, form i hendes danske debut





