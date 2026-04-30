Fra Generthed til Trusler og Klimakrise: Dagens Nyheder

En samling af dagens vigtigste nyheder, der spænder fra Tina Dickows åbenhed om sin generthed til trusler mod forsvarsadvokater, den eskalerende klimakrise og politiske begivenheder.

Tina Dickow har i mange år afvist at deltage i 'Toppen af poppen'. Nu åbner den anerkendte musiker op om sin generthed i en branche, der ofte er præget af et stort fokus på personlighed og offentlighed.

Hun beskriver udfordringerne ved at navigere i en verden, hvor rampelyset er en fast bestanddel af jobbet, og hvordan det påvirker hende personligt. Denne åbenhed giver et sjældent indblik i de psykologiske aspekter af at være en offentlig person. Samtidig oplever forsvarsadvokater en stigende tendens til trusler og chikane i deres arbejde. Mette Grith Stage, der for nylig var forsvarer i Hjallerup-ankesagen, modtog beskeden "Du er et monster" efter sin optræden.

Ifølge Advokatsamfundet oplever 35% af forsvars- og familieretsadvokater lignende trusler. Skyggesiden undersøger den modstand, forsvarsadvokater møder i befolkningen, og forsøger at forstå, hvorfor de kan blive symboler på den uretfærdighed, som pårørende føler, når en sag ikke får det ønskede udfald. Dette rejser vigtige spørgsmål om retssystemets opfattelse og den offentlige debat om retfærdighed. Europa står over for en stigende risiko for skovbrande.

En ny rapport fra Copernicus viser, at over en million hektar skov brændte i 2025, et areal større end Cypern, på grund af ekstrem varme og tørke. Copernicus advarer om, at brandrisikoen vil vokse i de kommende år, og FN’s klimapanel forudser, at alle europæiske regioner vil blive mere udsatte for varme og tørke. Derudover er der spekulationer omkring attentatforsøget mod Donald Trump, ligesom der var ved et tidligere forsøg i 2024.

Kong Charles 3. holdt en tale ved en statsmiddag i Washington, D.C. , hvor han kom med flere humoristiske betragtninger. På sportsfronten mener landstræner Brian Riemer, at Danmark burde have vundet over Belarus i VM-kvalifikationen. En ny undersøgelse viser desuden, at Danmark ligger sidst i Norden, når det gælder brug af kondom, især blandt unge.

Endelig er der sket en ulykke i en forlystelsespark i Spanien, hvor fire personer er blevet såret, og Jimmy Kimmel har lavet en joke om Melania Trump, hvilket har fået Donald Trump til at opfordre til hans fyring





