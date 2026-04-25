Fra Ensomhed til Håb: Ny Konsulent Skal Bekæmpe Ungdommens Ensomhed i Jylland

Marie Louise Elgaard, der selv har oplevet ensomhed, er ansat som den første frivillig- og organisationskonsulent i Jylland hos Ventilen for at mindske ensomhed blandt unge mellem 15 og 30 år. Hun vil arbejde for at aftabuisere ensomhed og skabe flere fællesskaber for unge.

Marie Louise Elgaard, der som ung selv oplevede ensomhed i Skive, har nu fået en stilling som den første frivillig- og organisationskonsulent i Jylland hos Ventilen .

Organisationen arbejder målrettet på at mindske ensomhed blandt unge i alderen 15-30 år. Elgaard, der er uddannet socialpædagog og har en kandidatgrad i socialt arbejde, ser stillingen som en mulighed for at gøre en reel forskel i unges liv. Hun understreger, at ensomhed ofte er et tabu, især i ungdomsårene, hvor der er et stort socialt pres for at være en del af et fællesskab.

Det kan være svært for unge at indrømme, at de føler sig alene, af frygt for at blive stemplet som mærkelige eller udenfor. Elgaard argumenterer for, at samfundets forventninger til ungdomslivet bør ændres, så det er acceptabelt ikke altid at have fuld fart på og en stor omgangskreds. Det vigtigste er, at unge tør tale åbent om deres ensomhed, og at ensomhed generelt aftabuiseres.

Elgaards egen erfaring med ensomhed i 8. og 9. klasse har været en stærk motivation for at søge stillingen hos Ventilen. Hun beskriver, hvordan hun i sin ungdom isolerede sig selv ved at fokusere intensivt på taekwondo, hvilket resulterede i, at hun mistede kontakten til sine klassekammerater. Da hun efterfølgende blev skadet, oplevede hun en dyb følelse af ensomhed og havde svært ved at dele den med andre.

Hun fremhæver vigtigheden af at have nogen at tale med, og hvordan en frivillig SSP-medarbejder hjalp hende med at genfinde troen på sig selv og opbygge nye relationer. Denne positive oplevelse har inspireret hende til at hjælpe andre unge med at overvinde ensomhed. Elgaard pointerer, at ensomhed kan have varige konsekvenser, og at det er afgørende at gribe ind tidligt for at forebygge negative følger.

Hun understreger, at det ikke handler om at fikse ensomheden, men om at skabe rum for, at unge kan føle sig trygge ved at være åbne omkring deres følelser og finde veje til at etablere meningsfulde forbindelser med andre. Marie Louise Elgaards baggrund omfatter også arbejde som projektleder ved Frivilligcentret på Mors, hvor hun hjalp unge med at engagere sig i foreningslivet.

I Skive har hun desuden været med til at etablere KOMsammen-fællesskabet under Ventilen, hvilket vidner om hendes engagement i at skabe sociale aktiviteter og netværk for unge. Hun ser frem til at udvide sit arbejde i Jylland og skabe flere muligheder for unge til at mødes, deltage i aktiviteter og finde fællesskab.

Elgaard er overbevist om, at Ventilen kan spille en vigtig rolle i at bekæmpe ensomhed blandt unge, og hun er fast besluttet på at bidrage til at gøre organisationen endnu mere synlig og tilgængelig for de unge, der har brug for hjælp. Hun håber, at hendes egen historie kan inspirere andre unge til at søge hjælp og bryde tavsheden omkring ensomhed.

Elgaards tilgang er baseret på empati, forståelse og en tro på, at alle unge fortjener at føle sig inkluderet og værdsat





