Fra digitale fantasier til fysisk stalking: OnlyFans-skaber jagtet i virkeligheden

Historien om 25-årige Emilie, der oplever hvordan hendes arbejde som indholdsskaber på OnlyFans fører til skræmmende stalking, hjemmebesøg og forfølgelse i det virkelige liv.

Emilie lever et liv delt i to skarpe kontraster. På den ene side er der den private Emilie, som er en udpræget homebody. Hun trives bedst med sine faste rutiner, roen i hjemmet og en hverdag, der er fri for store dramaer og uforudsigelige hændelser.

På den anden side findes hendes professionelle online-persona, Enulie, som hun udfolder på platformen OnlyFans. Her skaber hun indhold og sælger, med hendes egne ord, fantasien om sex til sine abonnenter. Selvom Emilie er fuldt bevidst om sit eget ansvar for at gøre det klart, hvor grænsen går mellem den iscenesatte fantasi og hendes virkelige privatliv, oplever hun, at nogle af hendes følgere har ekstremt svært ved at skelne mellem de to verdener.

For nogle bliver den digitale interaktion så intens, at de føler en berettiget adgang til hendes fysiske tilværelse, hvilket nedbryder den usynlige grænse, der burde beskytte hende. I løbet af 2023 eskalerede situationen fra ubehagelige beskeder til direkte og skræmmende trusler. Emilie begyndte at modtage meddelelser fra forskellige profiler, der eksplicit skrev, at de vidste, hvilket område hun boede i.

Dette skabte en konstant tilstand af årvågenhed og angst, hvor hun følte sig tvunget til at kigge sig over skulderen i sin egen by. Beskeder som 'Skal jeg ikke lige kigge forbi? Jeg ved, du bor her' gjorde hendes hverdag utryg. For at genvinde følelsen af sikkerhed valgte Emilie at flytte langt væk fra byen til et lille parcelhuskvarter på landet.

Hun sørgede for at få en hemmelig adresse i håb om, at anonymiteten og distancen ville bringe freden tilbage til hendes krop og sind. Men trygheden viste sig at være kortvarig og skrøbelig. I starten af 2024 oplevede hun et nyt og dybt rystende chok, da en besked fra en OnlyFans-abonnent dukkede op på hendes skærm.

Vedhæftet var et foto af en stor bamse, som hun havde købt til sin hund, Nova, og som hun havde ladt ligge i haven natten over. Billedet var tydeligvis taget lige foran hendes hoveddør, og teksten til billedet lød som en hånlig påmindelse om at huske at tage bamsen indenfor. Oplevelsen var lammende; hendes hjerte bankede vildt, og hun følte en intens summen i ørerne.

Det var ikke længere blot digitale trusler, men et bevis på, at en fremmed fysisk havde været på hendes grund. Få uger senere blev mareridtet endnu mere konkret, da hun en aften hørte et bank på døren. Hendes hund reagerede med en aggressiv gøen, som hun aldrig havde hørt før, og da hun kiggede ud, så hun en mørkhåret mand med kortklippet hår flygte fra hendes have.

Denne hændelse sendte hende ned i et sort hul af isolation og angst, hvor tanken om, hvorvidt der ville ske mere, dominerede alt. Kulminationen på rædslen fandt sted under en gåtur med Nova i hundeskoven. Mens hun gik en runde om søen, fik hun en nagende fornemmelse af at blive forfulgt. Da hun nåede sin bil og kiggede i bakspejlet, så hun en sort Peugeot, der fulgte efter hende i samme retning.

I en tilstand af ren overlevelsesdrift, det hun beskriver som flight-respons, forsøgte hun at komme væk. Pludselig kørte endnu en bil ud fra en mark foran hende, hvilket fik hende til at tage en hurtig beslutning om at svinge ind på marken og lave en U-vending for at undslippe forfølgelsen.

I dette øjeblik dannede hendes hoved en skræmmende historie om, at manden i bilen var den samme, som havde opsøgt hende hjemme, og at hans hensigter kunne være så voldelige som voldtægt eller drab. Efter flugten kontaktede Emilie politiet, men oplevelsen efterlod hende med en følelse af total hjælpeløshed. Fordi hun ikke havde kunnet notere bilens registreringsnummer, var der intet, myndighederne kunne gøre for at hjælpe hende.

Det var en hård erkendelse af, at man som offer for stalking ofte står alene, medmindre der er konkrete beviser eller en igangværende forbrydelse. Selvom de fysiske besøg er stoppet for nu, kæmper hun stadig med den digitale forfølgelse, som er sværere at vriste sig fri af. Hendes historie står som et vigtigt eksempel på de farer, der kan opstå, når grænsen mellem den digitalet iscenesatte verden og den fysiske virkelighed bliver overtrådt af personer med sygelige besættelser





