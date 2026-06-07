Fra citron til havnekiosk - Kirsten Kristiansens rejse fra drøm til ishus i Skive

Kirsten Kristiansen gik fra at købe en citron på nytårsaften 2019 til at eje og drive den ikoniske Havnekiosk på Skive Havn. Historien beskriver, hvordan hun har gjort kiosken til et lokalt samlingspunkt, hendes relation til kunderne og de drømme, hun bærer med sig for fremtiden.

Kirsten Kristiansen har i næsten et halvt årti været den faste del af Skive Havn , som folk tror, de har kendt siden barndommen. Det hele startede på en trist nytårsaftensdag i 2019, da hun gik ud for at købe en enkelt citron.

På vej hjem passerede hun den lille havnekiosk, der længe kun havde været en drøm for hende og hendes mand. Årtiers samtaler om det gamle ishus på havnen havde holdt drømmen i live, men ingen havde haft modet til at slå til - indtil den daværende ejer pludselig dukkede op i den lokale Brugs og sagde, at han ville sælge.

Kirsten greb chancen, og med citronen i hånden gik hun ind i et nyt kapitel, som hjemmefrontens mand, der nu holder ekstra hård øje med hende hver 31. december, altid vil minde hende om. Ikke på grund af festlige nytårstraditioner, men fordi han er nervøs for, hvad der ellers kan ryge med hjem, når hendes impulsive købstrang slår til. Seks år senere er det svært at forestille sig Havnekiosken uden Kirsten bag skranken.

Selv om beslutningen om at overtage kiosken virkede som et øjeblikkeligt spark, har hun vokset sammen med stedet på en måde, der får hendes hverdag til at føles både rutinemæssig og uforudsigelig. De faste opgaver og loyale kunder giver et solidt grundlag, men hver dag bringer nye ansigter, nye historier og levende samtaler.

"Der kommer nogen her, som jeg ellers aldrig ville have mødt," fortæller hun med et grin. En af de mest mindeværdige er Niels, en dreng på seks‑syv år, der ofte dukker op med sin bedstemor. Kirsten husker ham fra hans første gang med en lille kugle is, og nu kan han spise tre kugler med et smil. Bedstemoderen har derimod fundet sin egen favoritsnack - en fransk hotdog med remoulade, ketchup og ristede løg.

Hver lille detalje forstærker den varme, uformelle atmosfære, som kan minde om en værtshusmors omsorg, blot med vafelis, pølser og softice i stedet for kolde drikke. Historien om Havnekiosken er dybt forankret i lokalsamfundets hukommelse. Et sort‑hvidt foto fra 1960‑erne viser folk samlet omkring den lille bygning på havnen med is i hænderne. Ifølge ældre fortæller‑traditioner blev der solgt is allerede i 1930‑erne, længe før der overhovedet blev rejst et officielt ishus.

I Skive siger man stadig, at man skal gå ned til havnen for at få en is - en vane, der går i arv fra generation til generation. Kirsten føler dermed et særligt ansvar for at holde denne tradition i live.

Selvom kiosken traditionelt kun har haft åbent omkring et halvt år om året, har hun siden overtagelsen arbejdet på at udvide den sæson, så den starter tidligt på foråret, når solen langsomt varmer havnen op, og slutter senere om efteråret. Datteren hjælper med regnskaber, sociale medier og alt det administrative, så Kirsten kan koncentrere sig om det, hun elsker mest: mødet med kunderne. Dagene er lange, arbejdet kræver mange timer og indeholder både praktiske problemer og travle sommerperioder.

Midt i den hektiske hverdag drømmer hun og hendes mand om at købe en autocamper, så de kan tilbringe sommermånederne med at rejse og slappe af, men indtil den drøm kan realiseres, er de dedikerede til at holde kiosken kørende. Når vinterkulden bider, og hun møder kunderne i byen, mindes hun om den simple citron, der en dag forvandledes til et helhjertet ishus, og hun ved, at hver eneste scoop er et stykke af hendes egen historie, som hun deler med hele havnen





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