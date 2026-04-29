Fra Bachelorette til verdensrekord: En uge med drama, sport og opdagelser

En uge fyldt med drama, sport og personlige opdagelser. Fra 'Bachelorette'-bejlerne, der skal på dansedate, til den danske landstræner, der er frustreret over VM-kvalifikationen. Læs om Jesper Emil Engelstrup Nielsens chokerende opdagelse om sin far, Frankrigs sejr i Thomas Cup og de danske unges ønske om mere fart og fede biler. Følg med i NATO's beslutsomhed, den lyse sommerperiode og de to nye Bachelorettes. Læs også om Danmarks lave brug af kondom, hændelsen i Sevilla og Jimmy Kimmels joke om Melania Trump. Storbritanniens kong Charles og dronning Camilla er på statsbesøg i USA, mens Sabastian Sawe sætter en ny rekord ved London Marathon. Få indblik i Donald Trumps interview, Salling Groups prisstigninger og Jesper Wittes kontroversielle adfærd.

I den kommende sæson af ' Bachelorette ' står Jasper Ugo Andersen og Sigurd Bjorholm over for en udfordring, der vil teste deres grænser. De to bejlere skal nemlig på en dansedate, hvor de bliver nødt til at træde ud af deres komfortzone.

Samtidig er der gang i sportens verden, hvor den danske landstræner Brian Riemer udtaler, at Danmark burde have vundet over Belarus i VM-kvalifikationen. Det har været hans største hovedpine, og hans frustration er tydelig. I en helt anden verden har Jesper Emil Engelstrup Nielsen fået en chokerende opdagelse om sin fars identitet. I programmet 'De forsvundne fædre' finder han ud af, at hans far ikke er engelsk, som han altid troede.

Han efterlyser nu folk, der kendte hans afdøde mor, for at få svar på, hvem hans far egentlig er. Mens nogle får svar på deres spørgsmål, står andre over for store udfordringer. Frankrigs badmintonhold sendte tirsdag aften Indonesien ud af Thomas Cup og sikrede sig en plads i VM-kvartfinalen. Følelserne var ude på tøjet, da det store øjeblik indtraf.

I Sverige kan danske unge mænd udleve deres passion for fart og fede biler, men de ønsker sig lignende muligheder i Danmark. Samtidig er der fokus på forsvaret, hvor kongen under en tale understreger vigtigheden af NATO's artikel fem. Han siger, at vi i dag har brug for den samme beslutsomhed som efter 11. september 2001, når det kommer til forsvaret af Ukraine.

I mellemtiden begynder den lyse sommerperiode at brede sig over landet, hvor skagboerne først får glæden af de lyse nætter, inden det spredes til resten af landet. Lær Mie Borup og Sofie Sytnik bedre at kende, når de to Bachelorettes svarer på spørgsmål under optagelserne til den nye sæson. En ny undersøgelse viser, at Danmark ligger sidst i Norden, når det gælder brug af kondom. Især blandt unge er der sket et fald, hvilket har alvorlige konsekvenser for seksuel sundhed.

I Spanien blev fire personer såret, da et kabel gik i stykker i en forlystelsespark i Sevilla. Spaniens nationale politi efterforsker nu hændelsen. I USA har den amerikanske talkshowvært Jimmy Kimmel lavet en joke om USA's førstedame, Melania Trump, i sit talkshow 'Jimmy Kimmel Live'. Det har fået den amerikanske præsident, Donald Trump, til at opfordre til, at Kimmel bør fyres som vært.

Storbritanniens kong Charles og dronning Camilla er på statsbesøg i USA, hvor de skal styrke forholdet mellem de to lande. Det er kongens første statsbesøg i USA efter hans tronbestigelse i 2022. I sportens verden har den kenyaniske løber Sabastian Sawe sat en ny rekord ved London Marathon. Han gennemførte løbet på under to timer, hvilket svarer til en hastighed på godt 21 kilometer i timen.

TV 2s journalist Frederikke Bertram testede det samme tempo sammen med den danske løber Juliane Hvid. I mellemtiden har Donald Trump givet et opsigtsvækkende interview med CBS News, hvor han blandt andet talte om skudepisoden på Washington Hilton Hotel. Ved en korrespondentmiddag i Washington, D.C. blev USA's præsident og flere andre højtstående evakueret efter et skyderi. Landets største dagligvarekoncern, Salling Group, varsler nu højere priser i supermarkederne.

Det er krigen i Mellemøsten, som er med til at sende priserne i vejret. Ida Marie Moesby, der er forbrugerøkonom i Nordea, peger på tre dagligvarer, som hun forventer, bliver dyrere. Et klip fra den årlige korrespondentmiddag er gået viralt, da CNN fangede gæsten Michael Glantz, der havde travlt med at spise resten af sin aftensmad på trods af skyderiet.

Pædagogen Jesper Witte havde ingen problemer med at få job, selvom han igen og igen blev anklaget for seksuel og voldelig opførsel. Han lagde selv videoer af sin adfærd på Youtube. Efter Jannik Sinners sejr over danske Elmer Møller blev han spurgt om, hvilken app han bruger til at lære spansk. En misforståelse fik verdensstjernen til at grine og tage sig til hovedet. Det var et sjovt øjeblik, der fik mange til at smile





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Få arbejdspladser end ventet fra tech-giganters datacentrePolitiske løfter om mange nye jobs ved etablering af datacentre fra virksomheder som Apple og Microsoft stemmer ikke overens med virkeligheden. Jobskabelsen er begrænset i forhold til de potentielle risici.

Read more »

Fra Næsten At Stoppe Til Danmarksmester: Tobias' Inspirerende HistorieTobias Hedegaard Nielsen, en murerlærling fra Skive, har vundet Danmarksmesterskabet i skills efter at have overvundet faglige og sociale udfordringer. Hans historie er et eksempel på vedholdenhed og vigtigheden af et støttende læringsmiljø.

Read more »

Diverse Nyheder: Flugt fra Politiet, Tragedie i Ikast Håndbold og Hvidvask-domEn samling af forskellige nyheder fra landet, der dækker alt fra politiets arbejde og sportsbegivenheder til tragiske dødsfald og retssager om økonomisk kriminalitet.

Read more »

15-årig stak af fra politiet på tunet knallertEn 15-årig dreng forsøgte at undgå politiet i Skive, efter at være blevet målt til at køre over dobbelt hastighedsgrænsen på en tunet knallert. Drengen er sigtet for flere overtrædelser og knallerten er blevet beslaglagt.

Read more »

Diverse Nyheder fra Midt- og Vestjylland: Fra Hårsyndrom til FIFA-dommerEn samling af lokale nyheder fra Midt- og Vestjylland, der dækker en bred vifte af emner, herunder personlige historier, sportspræstationer, politiundersøgelser, EU-lovgivning og fødevaresikkerhed.

Read more »

Diverse Nyheder – Bachelorette, Kondombrug, Uheld og Kongeligt BesøgEn samling af forskellige nyheder, der dækker underholdning, sundhed, internationale hændelser og sport.

Read more »