FR 8: Flere virksomheder bruger robotter i kundeservice, men kunderne foretrækker mennesker

Flere og flere virksomheder bruger kunstig intelligens og chatbots i kundeservice. Men mange eksperter mener, at det har gået for hurtigt med at implementere robotterne for at spare lønkroner. Kundenes holdning til robotter og mennesker er mindre tydelig end forventet, og de kunstige agenter klarer sig overraskende godt. Men mennesker er vigtige at få kontakt med, når kunder vil klage over noget og har et ønske om at blive mødt med empati og situationsfornemmelse. Der kan være undtagelser, når det rent faktisk handler om at købe produkter, som kunderne vælger at se som pinlige, som eksempelvis kondomer eller intimprodukter.

Når du har brug for hjælp af kundeserviceafdelingen på onlineshoppen, i mobilbanken eller hos forsikringsselskabet, er der en god chance for, at du bliver mødt af en robot.

Flere og flere virksomheder bruger kunstig intelligens og chatbots i kundeservice. Men i mange tilfælde er det gået for hurtigt med at implementere robotterne for at spare lønkroner, mener flere eksperter. I et hurtigt kig på Trustpilot kan man finde mange eksempler på klager til forskellige virksomheder, hvor folk ikke har kunnet komme i kontakt med et rigtigt menneske, men i stedet sidder fast i samtaler med en robot, der er gået i ring.

Holger Roschk, professor på Aalborg University Business School Og forskningen viser faktisk også, at vi for det meste foretrækker at tale med et menneske. Det fortæller Holger Roschk, som er professor på Aalborg University Business School.der har analyseret 327 eksperimentelle studier med knap 282.000 deltagere, og som er udgivet i tidsskriftet 'Sage Journals'. - Generelt og gennemsnitligt i studierne er mennesker mere negative over for automatiserede agenter end mod menneskelige agenter, siger han





