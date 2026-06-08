Fossiler, regn og vold: Nyt fra Danmark. Forstenede søpindsvin er det mest almindelige fossil i Danmark, og de er at finde næsten alle steder. Regnvejret vil intensivere i styrke, og stedvis kan regnen blive meget intens. Et særtransport af to 807 tons tunge jernrør til en kæmpe havvindmølle har tiltrukket tilskuere fra hele Midt- og Vestjylland. En transport, der på alle måder er gennemfotograferet. Natten til fredag fik en mand på en restauration på Brogade i Bjerringbro det, man i gamle dage ville kalde for et 'ordentligt lag tæsk'.

Forstenede søpindsvin er det mest almindelige fossil i Danmark , og de er at finde næsten alle steder. René Sylvestersen, geolog og museumsinspektør ved Fur Museum, fortæller, at det er muligt at finde søpindsvin på næsten alle steder i landet.

Han giver gode tips til, hvor man skal lede efter fossiler og hvad man skal kigge efter. Per Colstrup Vinkel er stolt på sin datters vegne over den store oplevelse hun fik på Odense Stadion, men turen hjem til Silkeborg var fyldt med spørgsmål om ulykken. Dette har kurs mod Danmark, hvor regnvejret undervejs vil intensivere i styrke. Forventningen er, at regnvejret rammer landet i de sene aftentimer, hvorefter der venter en meget våd nat og morgen.

Stedvis kan regnen blive meget intens. I dele af Jylland kan der falde op mellem 20 og 25 millimeter i løbet af seks til otte timer, hvilket nærmer sig definition for kraftig regn. Et særtransport af to 807 tons tunge jernrør til en kæmpe havvindmølle har tiltrukket tilskuere fra hele Midt- og Vestjylland. En transport, der på alle måder er gennemfotograferet.

Natten til fredag fik en mand på en restauration på Brogade i Bjerringbro det, man i gamle dage ville kalde for et 'ordentligt lag tæsk'. Peter Søndergård, politikommissær fra lokalpolitiet i Viborg, fortæller, at nogle mennesker kom i clinch på restaurationen, hvilket endte med, at en 43-årig mand fra byen blev udsat for vold af særlig grov karakter. - Hvad der præcis er sket, ved vi ikke, og derfor er der heller ikke rejst sigtelse mod nogen endnu.

Men den 43-årige mand har fået brækket næsen, fik blåt øje og forstuvet både anklen og en arm, fortæller Peter Søndergård fra lokalpolitiet i Viborg. I alt 7400 familier har i år søgt Mødrehjælpens feriehjælp, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Antallet er på niveau med sidste år, men sammenlignet med 2023 er der sket et fald på knap 2000 ansøgninger. Hvis man leder efter ordet 'folkekirke' i det nyfremlagte regeringsgrundlag, så får man ikke rigtig bid.

Dét ord står nemlig ikke et eneste sted, og det bliver der studset lidt over i kirkekredse. Især når kirkeministeriet for første gang i over 100 år skal lægges ind under et andet. Sundhedsministeriet. - Jeg føler måske, man ser lidt ned på kirkeområdet.

At det ikke er lige så meget værd som alt andet, siger Kirsten Kjær, der er menighedsrådsformand i Oddense kirke. Det fortæller Knud Lauridsen, der er politikommissær ved lokalpolitiet i Holstebro. Indbruddet fandt sted på Øster Hjerm Bygningsartikler. På videoovervågning fra stedet fremgår det ifølge politikommissæren, at tre mænd brød ind ved at ødelægge to indgangsdøre.

Da de tre mænd kørte derfra, opdagede politiet på overvågningsmaterialet, at flugtkøretøjet og den ene gerningsmand - en 28-årig mand - virkede bekendt. - Han er 'en ven af huset', så vi prøver at køre ud til hans bopæl, som ligger ved Lem ved Ringkøbing, siger politikommissær Knud Lauridsen. Den 28-årige mand fra Lem og de to øvrige mænd på henholdsvis 20 og 30 år blev derfor alle blevet sigtet for tyveri.

Ifølge politiet beskriver anklageskriftet, hvordan den nu 17-årige dreng omkring klokken 20.50 mandag aften på ovenstående dato stak en 21-årig kvinde med en kniv eller tilsvarende spids genstand, så kvinden afgik ved døden. Efter godt to måneders efterforskning anholdt Midt- og Vestjyllands Politi 25. juni 2025 den dengang 16-årige dreng. Dagen efter blev han varetægtsfængslet.

Ifølge politiet var det de to mænd på henholdsvis 20 og 25 år, der fik den 17-årige dreng til at dræbe den 21-årige kvinde, og de er derfor også tiltalt for drabet. Den 20-årige medtiltalte blev anholdt og varetægtsfængslet i begyndelsen af november 2025. Den anden 25-årige medtiltalte er ikke varetægtsfængslet, da han er i gang med at afsone en anden dom. Den 20-årige har kæret kendelsen om fortsat varetægtsfængsling.

Også den 17-årige dreng sidder lige nu varetægtsfængslet. Første retsdag er 19. november 2026 og sidste retsdag 2. februar 2027





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