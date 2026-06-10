Forsyningstilsynet har trukket en tidligere afgørelse tilbage og fastsat en lavere varmepris for Odsherred Varme. Beslutningen giver forbrugerne lavere regninger, men stiller forsyningsselskabet over for nye kreditudfordringer.

Forsyningstilsynet har annulleret en tidligere afgørelse vedrørende Odsherred Varme og har i stedet vedtaget en ny beslutning, der sænker varmetariffen for husstandene i Odsherred betydeligt.

Beslutningen er blevet præsenteret som en klar sejr for forbrugerne, men den stiller samtidig forsyningsselskabet over for øgede økonomiske udfordringer. Odsherred Forsyning har gjort det klart, at den lavere pris vil medføre et markant fald i selskabets indtægter, som nu skal bruges til at betjene kreditorerne. I et skriftligt svar udtaler den administrerende direktør, Pernille Ingildsen, at virksomheden har haft længerevarende forhandlinger med de to primære kreditorer, Nordea og Kommunekredit.

Den nye afgørelse fra tilsynet betyder, at der skal fremsættes et nyt kreditorforslag med et reduceret beløb, og at resultatet af dette forslag endnu er usikkert. Ingildsen pointerer, at selskabets økonomiske situation er skrøbelig, men understreger også, at alle parter fortsat har en fælles interesse i at finde en holdbar løsning, så forsyningen kan levere den nødvendige varme til regionens borgere uden yderligere forstyrrelser.

Samtidig har der været protester i flere dele af landet, hvor borgere har gjort deres utilfredshed med de høje energipriser og den tilsyneladende uretfærdighed i beslutningsprocesserne. En familie, der var ude for en voldelig hændelse i Belfast, udtalte i en pressemeddelelse, at fredelige protester er den eneste acceptable form for modstand, og at nattelige optøjer kun forværrer situationen.

Selvom denne udtalelse stammer fra en anden sag, illustrerer den den bredere samfundsmæssige frustration, som mange oplever i mødet med både energikrise og politisk uro. Forsyningstilsynet har understreget, at deres primære mål er at sikre rimelige priser for forbrugerne, samtidig med at de beskytter leverandørernes økonomiske bæredygtighed.

Den nye prisfastsættelse for Odsherred Varme vil træde i kraft fra 1. juli, og der vil blive foretaget en løbende monitorering for at sikre, at både forbrugere og kreditorer får deres legitime andele af de økonomiske resultater. I de kommende uger vil Odsherred Forsyning fremlægge et revideret kreditorforslag, som skal godkendes af både tilsynet og de berørte kreditorganisationer. På baggrund af dette kan der blive foretaget yderligere justeringer af varmetariffen, hvis de økonomiske forudsætninger ændrer sig.

Indtil videre er den umiddelbare virkning af den nye beslutning en lavere varmeregning for tusindvis af husholdninger i regionen, hvilket forventes at lette den private økonomi i en tid præget af stigende leveomkostninger





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Forsyningstilsynet Odsherred Varme Varmepris Kreditorforslag Energikrise

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