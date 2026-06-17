Forsvarsministeriet har stadig ukendt antal kinesiske overvågningskameraer på sine områder

Tre år efter beslutningen om at fjerne kinesisk teknologi fra Forsvarsministeriet viser en ny kortlægning, at der fortsat findes ukendte kinesisk producerede kameraer, der kan overvågeområderne. Eksperter advarer om sikkerhedsrisici, og politikerne ønsker et fuldt overblik og hurtig udskiftning.

Efter en ny kortlægning har Forsvaret opdaget, at man stadig har mindst ét yderligere kinesisk produceret overvågning skamera samt yderligere kinesiske kameraer, der kan overvåge Forsvarsministeriets områder.

Siden har ambitionen været at blive fri for de kinesisk producerede kameraer, men det er altså ikke sket endnu tre år senere. Vi ved ikke, hvor de her kameraer befinder sig, og hvad de overvåger. Jeg håber da inderligt ikke, at det er noget, der er kritisk, men det er ekstra sårbart på forsvarsområdet, siger han. For mig viser det her, at man ikke har haft styr på tingene.

Der har ikke været et samlet overblik, lyder det. Nej. Første gang sagde ministeriet, at alle var fjernet. Måske finder de endnu flere næste gang.

Men det positive er, at man nu forhåbentligt får et overblik og får dem udskiftet, siger Alex Ahrendtsen. Vi vil gerne være sikre på, at data og overvågning ikke bliver delt, brugt og anvendt af andre end os selv. Og det kan vi ikke være, hvis vi anvender teknologi fra Kina, siger LA-ordføreren.

I notatet fra Troels Lund Poulsen fremgår det også, at ministeriet har besluttet at iværksætte et opfølgende arbejde, der skal sikre, at de identificerede kameraer tages ud af brug, samt at der ikke anvendes yderligere kinesiske kameraer. Ifølge Jacob Herbst, der er ekspert i IT-sikkerhed og forperson for Cybersikkerhedsrådet, udgør de kinesiske kameraer en sikkerhedsrisiko. Når du har kinesisk teknologi, så ved du ikke, hvad der gemmer sig i hverken hardware eller software.

Og når vi ikke ved, om det er der, så er det et problem, siger han til TV 2. Alt afhængig af kameraets placering og type er risikoen i yderste tilfælde, at de kan bruges til at overføre video, spore personer eller fungere som en bagdør ind i et større netværk, siger Jacob Herbst. Jeg tænker, at de har styr på det meste sikkerhed, men der kan være problemer.

Når en fremmed magt har adgang til kameraer, så giver det dem en masse indsigt, og det kan misbruges. Den kinesiske stat har ifølge landets love fuld adgang til de her virksomheder. Så hvis Kina vil have adgang, må man formode, at det også sker. Derfor er vi nødt til at være opmærksomme på, hvor vi bruger kinesisk teknologi, siger Jacob Herbst.

TV 2 har forsøgt at få et interview med Venstres formand, Troels Lund Poulsen. Det har ikke været muligt, og i stedet henviser partiets presseafdeling til Forsvarsministeriet. Vi ville ellers gerne have spurgt, hvor længe Troels Lund Poulsen har kendt til, at der stadig er kinesiske kameraer på Forsvarsministeriets område. TV 2 har også forsøgt at få et interview med den nye forsvarsminister, Jeppe Bruus.

Vi ville gerne have spurgt, om ministeriet ved, hvor mange kameraer fra Kina, der er tilbage, og hvornår det forventes, at alle er fjernet. Men det afviser Forsvarsministeriet og henviser i stedet til Forsvarskommandoen, der endnu ikke er vendt tilbage på henvendelsen





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