Forsvarsminister bekymret over Vestens afhængighed af Kina for kritiske metaller

Forsvarsminister Tore O. Sandvik udtrykker bekymring over Vestens strategiske afhængighed af Kina for kritiske metaller, der er essentielle for moderne våbensystemer. Han sammenligner situationen med Romerrigets behov for at kontrollere kornforsyninger.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik har rettet et skarpt fokus mod Vestens voksende afhængighed af Kina for en række kritiske metaller . På det nyligt afholdte arrangement Mineral Industry Days, malede ministeren et bekymrende billede, hvor han ligestillede den nuværende situation med Romerrigets historiske stræben efter at opretholde kontrol over de livsvigtige kornafgrøder i Egypten. Denne analogi understreger alvoren i det sikkerhedspolitiske dilemma, som Vesten står overfor, da en stor del af de mest avancerede våben i dag er dybt afhængige af netop disse metaller, der i vid udstrækning udvindes og forarbejdes i Kina . Denne dominans giver Kina en potentielt skræmmende magtposition, der kan få vidtrækkende konsekvenser for Vestens militære kapabiliteter og nationale sikkerhed.

Sandviks bemærkninger falder på et tidspunkt, hvor den globale geopolitiske situation er præget af stigende spændinger og en generel tendens til at genoverveje forsyningskæder og strategiske alliancer. I takt med at teknologien udvikler sig, og kravene til mere komplekse og effektive våbensystemer stiger, vokser behovet for sjældne jordarter, litium, kobolt og andre kritiske mineraler også. Kinas dominerende rolle på markedet for disse ressourcer har været et resultat af årtiers investeringer i minedrift og forarbejdningskapacitet, ofte forbundet med lavere omkostninger og mindre strenge miljøkrav sammenlignet med vestlige lande. Denne økonomiske fordel har imidlertid skabt en strukturel afhængighed, der nu viser sig at være en betydelig sårbarhed.

Den norske forsvarsminister argumenterer for, at det ikke udelukkende bør være forsvaret eller militæret, der påtager sig ansvaret for at sikre adgangen til disse kritiske materialer. Han fremhæver USA som et eksempel, hvor forsvarsindustrien opfattes som en stat i staten, der kan påtage sig en styrende rolle for sådanne strategiske ressourcer, både nationalt og internationalt. Sandvik mener derimod, at det i civiliserede lande bør være en kerneopgave for staten at garantere en sikker og stabil forsyning af alt, hvad nationen behøver. I mange år har man i Vesten været tilfreds med at importere kritiske metaller fra Kina, primært drevet af lavere priser og undgåelsen af potentielt forurenende og energikrævende industriproduktion internt. Men tiden er inde til en fundamental ændring.

Verden bør nu stræbe efter at opnå mindst 50 procent af den globale kapacitet inden for udvinding og forarbejdning af disse essentielle stoffer, især de mest kritiske, for at mindske den nuværende skævvridning og styrke den globale forsyningssikkerhed. Dette kræver betydelige investeringer i forskning, udvikling og infrastruktur inden for minedrift og forarbejdning i vestlige lande og hos allierede, samt en styrket international koordination for at sikre en mere diversificeret og robust forsyningskæde for fremtiden. Udover den militære relevans har disse metaller også afgørende betydning for den grønne omstilling og produktionen af højteknologiske forbrugerprodukter, hvilket understreger behovet for en bredere strategisk tilgang til råstofforsyningerne.





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kritiske Metaller Forsvarsminister Kina Strategisk Afhængighed Råstoffer

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Forsvarsminister advarer: Vestens afhængighed af Kinas metaller er en sikkerhedsrisikoForsvarsminister Tore O. Sandvik udtrykker alvorlig bekymring over Vestens afhængighed af Kina for kritiske metaller, der er essentielle for moderne våbensystemer. Han sammenligner situationen med historiske imperiers kamp om ressourcer og opfordrer til statsligt ansvar for at sikre forsyningerne. Ministeren understreger behovet for at opbygge en global produktionskapacitet på mindst 50% for at mindske sårbarheden over for Kinas dominans.

Read more »

Forsvarsminister advarer: Vestens afhængighed af Kina for kritiske metaller er en sikkerhedsrisikoForsvarsminister Tore O. Sandvik udtrykker bekymring over Vestens strategiske afhængighed af Kina for kritiske metaller, der er essentielle for moderne våbensystemer. Han sammenligner situationen med historiske stormagters kontrol over ressourcer og understreger behovet for statsligt ansvar for sikker forsyning.

Read more »

Dansk forsvarsminister advarer om Vestens Kina-afhængighed af kritiske metallerForsvarsminister Tore O. Sandvik udtrykker bekymring over Vestens afhængighed af Kina for kritiske metaller, der er essentielle for avancerede våben. Han sammenligner situationen med Romerrigets behov for kontrol med kornafgrøder.

Read more »

Read more »

Read more »