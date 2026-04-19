Forsvarsminister advarer: Vestens afhængighed af Kinas metaller er en sikkerhedsrisiko

Forsvarsminister Tore O. Sandvik udtrykker alvorlig bekymring over Vestens afhængighed af Kina for kritiske metaller, der er essentielle for moderne våbensystemer. Han sammenligner situationen med historiske imperiers kamp om ressourcer og opfordrer til statsligt ansvar for at sikre forsyningerne. Ministeren understreger behovet for at opbygge en global produktionskapacitet på mindst 50% for at mindske sårbarheden over for Kinas dominans.

Forsvar sminister Tore O. Sandvik har givet udtryk for en dyb bekymring vedrørende Vestens voksende afhængighed af Kina for forsyningen af kritiske metaller . Under den nyligt afholdte konference Mineral Industry Days, drog ministeren en historisk parallel til Romerrigets strategi om at sikre kontrol over kornproduktionen i Egypten, for at understrege alvoren af den nuværende situation.

Denne afhængighed af Kina, der dominerer globalt inden for udvinding og forarbejdning af en lang række essentielle metaller, udgør nu et markant sikkerhedspolitisk problem. Det er en uundgåelig realitet, at langt størstedelen af de mest avancerede våbensystemer og forsvarsmateriel er direkte afhængige af netop disse kinesisk-producerede metaller.

Sandviks pointe er klar: denne strategiske sårbarhed kan have vidtrækkende konsekvenser for Vestens evne til at opretholde sin militære kapacitet og nationale sikkerhed på lang sigt. Han argumenterer for, at det ikke er militærets opgave alene at sikre adgangen til disse kritiske råstoffer. I lande som USA, hvor forsvaret betragtes som en næsten stat i staten, er der en tendens til at lade denne enorme organisation styre indkøb og produktion af kritiske materialer, både nationalt og internationalt.

Sandvik mener, at det i civiliserede nationer bør være statens primære ansvar at garantere en sikker og stabil forsyning af alle essentielle ressourcer, som landet har brug for. I årevis har man været tilfreds med at importere kritiske metaller fra Kina, primært fordi det har været en økonomisk fordelagtig løsning. Samtidig har man undgået de potentielt skadelige konsekvenser af at have en giftig industri og et højt energiforbrug, herunder både strøm og varme, lokalt.

Denne bekvemmelighed har imidlertid skabt en situation, hvor resten af verden nu står over for den presserende opgave at opbygge en betydelig, og helst mindst 50%, af den globale produktionskapacitet for alle disse kritiske metaller. Dette gælder især for de mest vitale og strategisk vigtige stoffer. Uden en proaktiv indsats risikerer Vesten at blive sårbar over for fremtidige geopolitiske spændinger og økonomiske sanktioner, der potentielt kan påvirke adgangen til disse uundværlige ressourcer.

Det er på tide at erkende, at langsigtet sikkerhed kræver strategisk uafhængighed og diversificering af forsyningskæderne, snarere end at basere sig på kortsigtede økonomiske gevinster. Den tidligere ubekymrethed omkring Kinas dominans er nu afløst af en erkendelse af, at der skal investeres massivt i egne produktionsfaciliteter og forskning for at mindske denne afhængighed og styrke den nationale sikkerhed.

Dette indebærer ikke kun en styrkelse af den industrielle base, men også en fornyet fokus på råstofudvinding og forarbejdning, potentielt ved hjælp af mere bæredygtige og miljøvenlige teknologier, som kan mindske den negative miljøpåvirkning, der tidligere har været en grund til at undgå denne type industri.





