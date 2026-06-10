Forsvarskommandoen: Ingen konkrete planer for at genåbne lukket NATO-bunker

Forsvarskommandoen har for første gang officielt tilkendegivet, at der ikke er konkrete planer for at genåbne den lukkede Nato-bunker Bunker 7 ved Finderup. Samtidig dækker nyheden andre begivenheder: En færdselslovsovertrædelse efter at en bilist faldt i søvn, politisk strid i Socialdemokratiet, og et IT-nedbrud hos Dao, der forvolder leveringsforsinkelser.

Forsvarskommandoen har nu for første gange officielt formuleret sin stance til fremtiden for den lukkede Nato-bunker på et øvelsesterræn ved Finderup vest for Viborg . I marts kom det frem, at Forsvaret var begyndt at grave indgangen til bunkeren fri, hvilket førte til spekulationer om en mulig genåbning.

Bunkeren, kendt som "Bunker 7", blev taget ud af drift i 2013, men gravearbejdene gav anledning til nyheder og diskussioner. På trods af tidligere tavshed har Forsvarskommandoen i et skriftligt svar til TV MIDTVEST nu klart tilføjet, at der i øjeblikket ikke foreligger "konkrete planer for en genåbning". Dermed er spørgsmålet om bunkerens fremtid foreløbigt afklaret, selv om potentielle fremtidige anvendelser fortsat kan diskuteres.

Derudover har politiet i Viborg oplyst, at en 36-årig mand fra Viborg er sigtet for overtrædelse af færdselsloven, efter at hans bil er kørt frontalt i mod en anden bil, fordi han faldt i søvn bag rattet. En 18-årig kvinde fra Hobro, der sad i den anden bil,together med den sigtede mand, blev kørt til observation på Regionshospitalet Viborg. Ingen pådroget alvorlig personskade.

Politikommissær Peter Søndergård udtaler, at træthed bag rattet desværre ikke er en sjældenhed, men heldigvis ikke en daglig begivenhed. Sagen undersøges yderligere. I politisk sammenhæng har Morten E.G. Brautsch, der netop er blevet folketingsmedlem, tidligere været særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen i tre et halvt år. I den rolle fokuserede Brautsch særligt på Løkke som leder af et regeringsparti, og han var med til at tage alle vigtige beslutninger i den daværende SVM-regering.

Samtidig har Katrine Evelyn Jensen, der er nyudnævnt til ledelsen i Socialdemokratiets folketingsgruppe, rettet skarp kritik mod anonyme socialdemokrater, der har udtalt sig kritisk om Mette Frederiksen i medierne. Hun opfordrer partimedlemmerne til at tale direkte til partiledelsen og arbejde sammen i en fælles retning. Hendes udtalelser følger i kølvandet på interne stridigheder, der tilsyneladende fokuserer på, at Mette Frederiksen har "forfremmet" Peter Hummelgaard til finansminister og "degraderet" Nicolai Wammen til justitsminister.

Endelig har virksomheden Dao meldt om udfordringer med et IT-nedbrud, hvilket har medført forsinkelser i leveringer af pakker via deres daoHome-tjeneste. Firmaet beklager ulejligheden og oplyser, at arbejdet med at løse problemet er i fuld gang for at sikre, at pakkerne reach deres destination så hurtigt som muligt. Kunder opfordres til at tåmeligt holde sig orienteret via firmens hjemmeside





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forsvarskommandoen NATO-Bunker Bunker 7 Finderup Viborg Færdselslov Søvn Bag Rattet Morten E.G. Brautsch Socialdemokratiet Mette Frederiksen Katrine Evelyn Jensen Dao IT-Nedbrud Pakkeleveringer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ingen havde set det komme: Uventet godt nyt for Mette-MaritDen norske kronprinsesse har sat gang i noget helt særligt.

Read more »

Ruslands ambassadør benægter krigsplaner - kritiserer NATO's oprustning i ØstersøenDen russiske ambassadør i Danmark afviser DR's påstande om rusisk krigsforberedelse, kritiserer NATO's øgede militær tilstedeværelse og peger på europæisk oprustning som trusselskilde.

Read more »

En 14-årig, to unge kvinder og en dreng med håndgranater: Københavns Politi har anholdt flere efter skyderiIngen blev ramt af 11 skud, som blev affyret mod en lejlighed i København.

Read more »

Den gamle Nato-bunker er nu lukket igen: Men der er stadig flere åbne spørgsmålIndgangen til Bunker 7 i Finderup i Midtjylland er lukket igen, men indtil videre holder Forsvaret stadig kortene tæt til kroppen.

Read more »