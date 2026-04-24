Forsvarsadvokat i Hjallerup-sagen udsat for massiv kritik og hadefulde beskeder

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage modtager en bølge af negative reaktioner og personlige angreb efter ankesagen i Hjallerup-sagen, hvor Elias Shegow blev dømt for drabet på Anna Sveistrup. Kritikken kommer både fra de efterladte og fra personer uden tilknytning til sagen.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage, der var involveret i den meget omtalte Hjallerup-sag, oplever i øjeblikket en massiv kritik og hadefulde beskeder på sociale medier. Denne modvind kommer i kølvandet på ankesagen mod Elias Shegow , der blev dømt for drabet på den 13-årige Anna Sveistrup .

Selvom ankesagen ikke ændrede den oprindelige straf på 12 års fængsel, har dommen udløst stærke reaktioner fra både de efterladte og offentligheden. Kritikken er ikke kun rettet mod selve dommen, men også mod advokatens rolle i sagen, hvilket har resulteret i personlige angreb og trusler. Sagen har berørt mange dybt, og det er forståeligt, at følelserne er i kog, især når et ungt liv er gået tabt. Sorg, vrede og afmagt er naturlige reaktioner i sådanne situationer.

Men denne intense følelsesmæssige reaktion har desværre også ført til en uacceptabel strøm af hadefulde beskeder og personlige angreb rettet mod Mette Grith Stage. Advokaten har modtaget beskeder, hvor hun bliver kaldt nedværdigende navne og hendes faglige integritet bliver sat i tvivl. Hun understreger, at hun forstår de pårørendes vrede og sorg, og at det ikke er rart at blive mødt med fjendtlighed.

Hun anerkender, at tabet af et barn er en ufattelig tragedie, og at de efterladte har ret til at udtrykke deres smerte. Dog er hun tydelig i sin forklaring om, at kritikken, der kommer fra personer uden tilknytning til sagen, er sværere at acceptere. Mette Grith Stage fremhæver, at hendes rolle som forsvarsadvokat er en grundlæggende del af et retssamfund. Hun forsvarer ikke handlingen, men den tiltaltes ret til en retfærdig rettergang.

Hun pointerer, at alle har ret til et forsvar, uanset hvor alvorlig forbrydelsen er. Hun sammenligner sin rolle med andre professioner, hvor man er forpligtet til at udføre sit arbejde grundigt og professionelt, uanset de personlige følelser, man måtte have. Det er essentielt, at retssystemet fungerer, og at alle får en fair chance. Advokaten understreger, at det er vigtigt at skelne mellem kritik af handlingen og kritik af den, der varetager den tiltaltes rettigheder.

Hun påpeger, at en forsvarer ikke er ansvarlig for den tiltaltes handlinger, men for at sikre, at processen er retfærdig og lovlig. Den massive kritik og de hadefulde beskeder er derfor ikke kun en personlig udfordring for Mette Grith Stage, men også en bekymrende tendens, der kan underminere tilliden til retssystemet og afskrække advokater fra at påtage sig sager, der er politisk eller følelsesmæssigt belastede.

Det er afgørende, at der kan føres en saglig debat om retssystemet uden at ty til personlige angreb og trusler. En velfungerende retstilstand kræver, at alle aktører kan udføre deres arbejde uden frygt for chikane og intimidering. Det er en udfordring, som både retssystemet, medierne og offentligheden skal adressere for at sikre, at retfærdigheden kan ske fyldest





