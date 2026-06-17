Denne udfoldelse dækker over en bred vifte af begivenheder fra hele Danmark. Fra en ulykke med en ukrudtsbrænder i Herning over en politisk beslutning om at sende tropper til Letland til unge, der bruger medicin mod præstationsangst, til en trafikuhellig handling i Viborg samt kontroversielle lokale planlægningsprojekter og sportsnyheder. Artiklen samler både alvorlige nationale temaer som forsvar og folkesundhed med hverdagshændelser og underholdning.

Højre spor er spærret på Holstebro motorvejen i nordlig retning mellem Holstebro Ø og Holstebro NØ. Både brandvæsen og politi har onsdag middag været til stede på industriparken i Herning .

Det var en ansat, som har brugt en ukrudtsbrænder. Da han har stillet den tilbage i skuret, er det antændt, siger Simon Stage, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Der er ikke sket nogle personskader. Kun materielle skader på skuret.

Vagtchefen oplyser, at manden som brugte ukrudtsbrænderen er sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Flere og flere unge tager betablokkere - og nye tal indikerer endnu en gang, at det bruges som værn mod eksamensangst. Dennis Dong fra Holstebro er en af dem, som har gjort brug af det. De danske vicemestre i fodbold, FC Midtjylland, trækker tyrkiske Besiktas i anden runde af kvalifikationen til Europa League.

Lykkes det FCM at vinde samlet over to opgør, skal holdet videre gennem tredje kvalifikationsrunde samt playoffrunden, før et ligaspil i Europa League er sikret. Tirsdag eftermiddag holdt en politibil i krydset mellem Gammel Skivevej og Gammel Aalborgvej i Viborg, da en lille knallert kom susende. Han kørte simpelthen over for rødt for næsen af politiet, lyder det fra Peter Søndergård, der er politikommissær ved lokalpolitiet i Viborg.

Politiet fulgte efter en ung mand på knallerten og forsøgte både med horn og lygte at få ham til at standse. Til sidst fik politiet standset den 16-årige dreng. Færdselspolitiet blev tilkaldt, og det viste sig, at knallerten var blevet tunet til at kunne køre 77 kilometer i timen. Derudover havde drengen ingen forsikring på knallerten.

Derfor blev han sigtet for konstruktivt at have ændret knallerten, ikke at efterkomme politiets anvisninger, at køre overfor rødt og for manglende forsikring. Regeringen og et flertal i Folketinget vil udstationere en kampbataljon på op mod 850 soldater i Letland til efteråret. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus (S) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn på Christiansborg. Her er nævnet blevet rådført, og der er politisk opbakning til missionen.

Danmark har et fast, roterende militært beredskab i Baltikum som en del af forsvarsalliancen Natos fremskudte tilstedeværelse. Bidraget fra Danmark skal styrke den transatlantiske forsvarsalliances kollektive forsvar på den østlige flanke mod Rusland, som i 2022 gik fuldtonet ind i Ukraine. Bruddet opstod, da man gravede i forbindelse med noget vejarbejde omkring Plantagevej og Fasanvej.

Nordjyllands Brandvæsen er til stede for at assistere gasselskabet, oplyser indsatsleder Troels Guldbrandtsen. flytter hele virksomheden fra Ringkøbing til Lem - Det er en spændende mulighed, der er opstået med Vestas-flytningen. Ved at placere Raunonia-feriebyen på halvøen imødekommer vi de indvendinger, som er blevet rejst i forbindelse med det oprindelige projekt, siger talsmand Finn Juhl til Dagbladet. Projektets realisering har i længere tid været genstand for stor debat for borgerne i Ringkøbing.

De har i længere tid kæmpet imod den kunstige ferieby og Den belgiske stjerne Wout van Aert døjer med eftervirkningerne af en albueskade og når ikke at blive klar til den franske rundtur. For Jonas Vingegaards bestræbelser på at genvinde den Tour-trone, som Tadej Pogacar har siddet tungt på de seneste to år, er van Aerts afbud en stor bet.

Wout er en af de vigtigste ryttere, og vi ville naturligvis have elsket at have ham på vores hold til Tour-starten, siger sportsdirektør Marc Reef til holdets hjemmeside. Kort tid efter at han havde haft besøg fra TV MIDTVEST, blev Klaus Michael Jackson Neumann ramt af alvorlig sygdom. En ny EU-told træder 1. juli i kraft, hvilket betyder, at alle pakker, der sendes uden for EU bliver pålagt told på minimum tre euro, svarende til 22 danske kroner. Toldstyrelsen har i den forbindelse lancere





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