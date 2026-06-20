Forsvaret mangler stadig udstyr til at bekæmpe fjendtlige droner et år efter panik

Trods store investeringer på flere milliarder kroner og ny radarudstyr, er Forsvaret fortsat ikke fuldt ud forberedt på at imødegå et droneangreb. En ny evaluering afslører mangel i det rådige observationsudstyr og behov for yderligere uddannelse af personale. Fuld effekten af det nye droneforsvar forventes først til efteråret.

Ni måneder efter Danmark blev ramt af dronepanik, mangler der stadig udstyr til effektivt at bekæmpe et eventuelt angreb med fjendtlige droner. Ifølge en ny evaluering fra Forsvar et, som er blevet fremlagt, er der mangel i det rådige observations- og detektionsudstyr, og Forsvar skommandoen vurderer, at der er behov for en nærmere kortlægning af behovet for detektorer og observationsudstyr.

Forsvarsminister Jeppe Bruus erkendte dog, at evnen til at detektere og håndtere droner i efteråret kunne have vært bedre. Siden dronehændelserne sidste år er der dog blevet investeret milliarder i ny udstyr. Der er indkøbt flere såkaldte Doppler-radarer fra den danske virksomhed Weibel Scientific samt Giraffe-radarer fra Saab, som er installeret på flere af Forsvarets områder, blandt andet på Flyvestation Skalstrup. En drone-radar blev også sat op i Københavns Lufthavn.

Ifølge Morten Billing, landechef i Saab, giver radarerne en bedre mulighed for at opdage eventuelle droneangreb, men de har begrænsninger, da de kun virker dér, hvor de er placeret. Radarerne dækker en radius på 50 kilometer og kan opdage selv mikrodroner med en vægt på et par hundrede gram. For at neutralisere en drone er det nødvendigt med våbentype eller elektronisk jammer.

Forsvaret har startet et kontradroneprogram for at styrke evnen til at identificere og bekæmpe droner med blandt andet elektroniske jammere og interceptor-droner. Ifølge interne kilder er man kommet et godt stykke vej med overvågningen, men først i efteråret forventes der at være udstyr til at nedkæmpe fjendtlige droner. Der er også behov for mere uddannelse af personale i at observere og bekæmpe droner, herunder anvendelse af kontradroneudstyr og -våben.

TV 2 har gentagne gange prøvet at få indsigt i opbygningen af droneforsvaret, men fra Forsvarskommandoen er der indtil videre ikke meget at vise frem. Samtidig fremhæver TV 2 sin journalistiske tilgang baseret på etik og balance, inklusive faktatjekk, interview af kilder og at lade sagens parter komme til orde





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