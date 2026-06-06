Forsvaret etablerer midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro

Forsvaret etablerer et midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro fra søndag morgen til mandag middag. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har givet samtykke til det.

Forsvaret etablerer et midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro fra søndag morgen til mandag middag. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har givet samtykke til det.

Området etableres, fordi der skal flyttes militært materiel. Området afspærres fra søndag morgen klokken 6.30 til mandag klokken 12.00. Størstedelen af området befinder sig omkring banelegemet, hvor den almindelige borger i forvejen ikke må færdes, skriver politiet. Derudover vil det meste af Hjalmar Sørensens Vej/Vendersgade være spærret.

Området vil være bevogtet af Forsvaret. Den eftersøgte person er netop fundet. Politiet er fremme og har ikke brug for offentlighedens hjælp, skriver politiet klokken 19.26. En pludselig lukning har tvunget Marie til at vælge en anden efterskole, når hun skal begynde i niende klasse efter sommerferien.

En naturbrand lørdag sidst på eftermiddagen nåede aldrig for alvor at få fat, før Brand & Redning Midtvest nåede frem. Da vi ankom, lå det og ulmede. Så vi fik hurtigt slukket det, beretter indsatsleder Kristian Rask Hansen. Det giver mening, hvis Kent Nielsen nu stopper i Silkeborg IF og bliver assistenttræner for landsholdet.

Kent Nielsen er aktuelt cheftræner i Silkeborg IF, men stopper nu i jobbet ifølge Bold.dk. TV 2 Sport har været i kontrakt med DBU, der ikke har nogen kommentarer. Det er ikke lykkes at komme i kontakt med Silkeborg. Brian Riemer vil ikke bekræfte noget, men sagde følgende til TV 2 Sport lørdag.

Jeg kan sige, at vi leder efter en ny assistenttræner, og vi er tæt på. Vi regner med, at vi indenfor kort tid har en afklaring på plads, og så vil vi melde et navn ud. Hvis man er til sol og varme, så der nedslående nyt om sommervejret den kommende uges tid. Det ustadig sommervejr fortsætter nemlig i mindst en uge.

De kommende dage skal flere fronter forbi Danmark med regn og byger. Faktisk kan det blive til en del nedbør. Om en uges tid kan der lokalt være faldet op til omkring 60 millimeter, hvis de seneste prognoser får ret. Til sammenligning kommer i gennemsnit 64 millimeter nedbør i juni.

Dermed kan der den næste uges tid måske falde op til en måneds nedbør nogle steder. 45-årige Johnny Falke Jøhnke Mortensen ramte bunden og mistede alt - men ét valg ændrede hans liv. I dag bærer han historien på sin egen krop. Pludselig opstået røg fra motorrummet udviklede sig lørdag til brand i en dieselbil, oplyser Bjarne Gregersen, der er indsatsleder ved Brand & Redning Midtvest.

Bilen var begyndt at ryge, og så holdt de ind i nødsporet og stod ud, siger Bjarne Gregersen. Bilens passagerer var ifølge indsatslederen på vej til bryllup og efterlod derfor bilen i nødsporet for at blive kørt videre til festen af nogle af dens andre deltagere. Da vi ankom, var branden overtændt og havde spredt sig til kabinerummet og græsarealet omkring bilen, siger indsatslederen.

CSM Bucuresti, som har danskerne Trine Østergaard, Emma Friis og Anne Mette Hansen i truppen, missede lørdag en plads i Champions League-finalen. Ved Final 4-stævnet i Budapest tabte den rumænske håndboldklub til franske Metz med 27-32 i semifinalen. Trine Østergaard blev den mest scorende dansker på banen med fire mål. Emma Friis blev noteret for tre scoringer.

En historie om, at Silkeborg IF's cheftræner, Kent Nielsen, skulle være i spil som assistenttræner for landsholdet. Den historie har landstræner, Brian Riemer, nu kommenteret på forud for søndagens testkamp mod Ukraine. Jeg har ikke nogen kommentar til det. Jeg kan sige, at vi leder efter en ny assistenttræner, og vi er tæt på.

Vi regner med, at vi indenfor kort tid har en afklaring på plads, og så vil vi melde et navn ud. Jeg har kun rosende ord at sige om Kent Nielsen. Et Superliga-koryfæ og en europamester som jeg har en masse respekt for. Jeg har kendt ham i mange år, og jeg har kun rosende ord at sige om ham, siger Brian Riemer til TV 2 Sport





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