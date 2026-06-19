Forsvaret bekræfter: Droner over Danmark sidste efterår

Forsvaret konkluderer i en ny undersøgelse, at der var droner over Danmark sidste efterår. Forsvarsminister Jeppe Bruus præsenterede resultaterne på et pressemøde og understreger alvoren.

Forsvaret har offentliggjort en længe ventet undersøgelse af de mange droneobservationer, der fandt sted over Danmark sidste efterår. På et pressemøde fredag meddelte forsvarsminister Jeppe Bruus (S), at der var tale om droner over dansk territorium.

Undersøgelsen har kortlagt omfanget og arten af observationerne, men detaljerne omkring, hvem der stod bag, og hvilket formål dronerne havde, er fortsat uklare. Ministeren understregede, at Forsvaret nu vil intensivere overvågningen og samarbejde med internationale partnere for at forhindre fremtidige hændelser. Flere eksperter har påpeget, at droneaktiviteten kan være et led i spionage eller forberedelse til hybridkrigsførelse. Politikerne har kaldt situationen alvorlig, og der er allerede blevet afsat ekstra midler til at styrke luftforsvaret.

De danske myndigheder opfordrer borgere til at indberette mistænkelige droneobservationer, mens efterforskningen fortsætter. Samtidig er der blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt de eksisterende love er tilstrækkelige til at håndtere truslen fra ubemandede luftfartøjer. Flere partier har krævet en redegørelse fra forsvarsministeren i Folketinget. Det forventes, at sagen vil blive drøftet på et samråd i den kommende uge.

Denne episode har sat fokus på Danmarks sårbarhed over for nye teknologier, og der er bred politisk enighed om, at der må handles hurtigt





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