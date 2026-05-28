Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet, forsvarer den nu droppede chaufførordning for Danmarks Fængslers direktør Ina Eliasen. Han hævder, at ordningen har fungeret siden 80'erne, og at den er nødvendig på grund af fortrolige samtaler og statshemmeligheder. Han er villig til at satse en flaske Romanée-Conti på, at ordningen er lovlig, og kritiserer politikere og eksperter for at lægge under for en folkestemning.

Mens Danmarks Fængslers direktør Ina Eliasens omdiskuterede chaufførordning blev droppet efter massiv kritik, går Fængselsforbundet s formand Bo Yde Sørensen nu i offensiven. Han sætter en af verdens dyreste vine på højkant og taler om statshemmeligheder i forsvar af den ordning, som han mener er både lovlig og nødvendig.

Ifølge Sørensen har chaufførordningen fungeret siden 80erne og er essentiel for, at direktøren kan udføre sit arbejde effektivt og sikkert. Sørensen udtaler: "Jeg synes, det er en stor fejl. Man lægger under for en folkestemning bakket op af nogle nærmest selvudråbte eksperter og politikere, som ikke kender baggrunden for ordningen.

" Han understreger, at direktørens arbejde indebærer hyppige fortrolige samtaler og håndtering af dokumenter af følsom karakter, som ikke kan finde sted i offentlig transport. "Hvis hun skal køre selv, tage DSB eller en bus, så betaler vi en direktørløn med bind for øjnene og en klud i munden," siger han og pointerer, at direktøren har ansvar for 5000 medarbejdere og sager om røvere, gangstere, bander og terrorister.

Til trods for eksperter som økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet, der har kritiseret ordningen, er Sørensen overbevist om dens lovlighed. Han siger: "Jeg sætter en flaske Romanée-Conti på, at den er lovlig. Og det er en ganske god rødvin af en meget heftig pris.

" Han afviser, at han selv har samme behov, da han kører i en 16 år gammel Ford Fiesta, men fastholder, at hans medlemmer bakker op om ordningen. "Selvfølgelig kan du finde en enkelt eller to, som vil mene noget andet, men jeg har rygdækning i kompetente forsamlinger," afslutter han. Debatten om direktørens chaufførordning har vakt stor opsigt, og mange spørger, hvorfor Eliasen ikke bare kan benytte håndfri telefon i bilen som andre danskere.

Sørensen svarer, at samtalerne ofte involverer fortrolige oplysninger og statshemmeligheder, hvilket gør det umuligt at føre dem i et offentligt rum. Han påpeger, at ordningen har fungeret i årtier uden problemer, og at den blev droppet på grund af politisk pres snarere end saglige argumenter. Sagen har sat fokus på grænsen mellem nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og offentlighedens krav om gennemsigtighed og besparelser





