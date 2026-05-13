Forslag om tvungen praktik for embedsværket under politisk tomgang

Peter Kofod fra Dansk Folkeparti foreslår, at højtuddannede embedsmænd sendes i praktik i kommuner og styrelser, når ministerierne fungerer som forretningsministerier under lange regeringsforhandlinger.

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti er ankommet til de igangværende regeringsforhandlinger, hvor han optræder som kongelig undersøger sammen med Troels Lund Poulsen fra Venstre. Messerschmidt er ikke alene om opgaven, da han er flankeret af sine partifæller Peter Kofod og Anders Vistisen.

Men mens de politiske forhandlinger raser, er der et andet problem, der har vakt opsigt: den politiske dvale, som store dele af det danske embedsværk befinder sig i. I knap to og en halv måned har ministerierne fungeret som såkaldte forretningsministerier. Det betyder i praksis, at embedsmændene ikke må igangsætte nye politiske initiativer eller arbejde med principielle spørgsmål, før en ny regering er på plads.

Denne tilstand skaber et vakuum på Slotsholmen, hvor mange af de højest lønnede og bedst uddannede medarbejdere i staten reelt set er sat på pause, mens de venter på politiske instrukser, der ikke kan komme, før forhandlingerne er afsluttet. Det er netop denne situation, som Peter Kofod, politisk ordfører for Dansk Folkeparti, nu ønsker at gøre noget ved.

Han har fremsat et opsigtsvækkende forslag om, at ansatte i ministerier og styrelser fremad fra skal sendes i praktik, når regeringsforhandlinger strækker sig over længere tid. Kofod argumenterer for, at det er spild af ressourcer at have højtuddannede specialister siddende i departementerne uden reelle opgaver. Han mener, at det ville være naturligt at flytte disse medarbejdere ud i styrelserne eller andre offentlige instanser, hvor der er konkrete opgaver, der skal løses.

Mere specifikt foreslår han, at embedsmændene kunne komme ud i kommunerne for at få en direkte forståelse af, hvordan det administrative arbejde foregår i praksis tæt på borgerne. Ifølge Kofod ville det være sundt for systemet, hvis dem, der skriver lovene på Slotsholmen, rent faktisk fik set, hvordan lovgivningen bliver implementeret i den virkelige verden. Han påpeger, at behovet for ministerbetjening er minimalt i denne periode, da Folketinget ikke stiller de sædvanlige spørgsmål, som ministerierne normalt skal besvare.

Fra et juridisk perspektiv bekræfter professor i forfatningsret ved SDU, Frederik Waage, at der findes reelle begrænsninger for, hvad ministerierne må foretage sig. Han mener dog, at den nuværende linje er alt for restriktiv, og at reglerne bliver fortolket unødigt stramt. Selvom man ikke må arbejde med politiske opgaver, mener Waage, at der stadig findes masser af administrative opgaver, som medarbejderne sagtens kunne løse.

Han bemærker, at situationen nu er anderledes end tidligere, både på grund af varigheden af forhandlingerne og en generel tendens til en mere forsigtig fortolkning af reglerne over de sidste 25 år. Som et eksempel nævnes det absurde tilfælde, hvor ålefiskere ikke kan få udstedt licenser, blot fordi systemet er i dvale. Dette illustrerer, hvordan den administrative stopklods kan få mærkbare konsekvenser for helt almindelige borgere og erhvervsdrivende. Tidligere departementschefer understøtter billedet af en stilstand på Slotsholmen.

Peter Loft, tidligere departementschef i Skatteministeriet og nu formand for Skattebetalerne, beskriver det som et velkendt fænomen. Han forklarer, at et departement i høj grad er orienteret mod ministeren, og når ministeren mangler, forsvinder mange af opgaverne. Loft maler et nærmest humoristisk billede af hverdagen i ministerierne under sådanne perioder, hvor tiden går med lange frokoster, brunch og blyantspidsning.

Jørgen Rosted, tidligere departementschef i Erhvervsministeriet, tilføjer, at mens styrelserne fortsat kører som normalt, er der meget stille i departementerne, især i de øverste lag, hvor arbejdet er mest politisk præget. Selvom nogle argumenterer for, at man kan bruge tiden på at rydde op i gamle papirbunker eller tømme mailboksen, afviser Peter Kofod, at dette er en tilstrækkelig udnyttelse af embedsværket.

Han understreger, at når forhandlingerne trækker ud i så mange uger, kan man ikke blot nøjes med at bekæmpe papirbunker, men må finde mere værdiskabende måder at bruge tiden på





Dansk Folkeparti Embedsværket Regeringsforhandlinger Forvaltning Peter Kofod

