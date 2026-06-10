Forskningens skjulte stier: Publikationsbias og frihedsgrader

Artiklen undersøger hvordan forskeres subjektive valg og publikationsbias kan forvrænge vores forståelse af virkeligheden, med metaforen 'Haven med de forgrenede stier'.

Videnskab elige spørgsmål kan forstås som en have med mange forgrenede stier. Her er det op til forskerne at vælge, hvilken vej de vil gå. Positive fund udgives oftere end såkaldte nulfund, men det skal skabe en forvrænget forståelse af virkeligheden.

Gennem grundige og nøje tilrettelagt studier forsøger forskere at undersøge store og små videnskabelige spørgsmål på en fordomsfri og objektiv måde. Hvordan skal vi indsamle og håndtere data? Hvilke antagelser lægger vi til grund for vores analyser? Og hvilke målestokke skal vi bruge?

På den ene side er disse spørgsmål en styrke ved forskningen, der kan føre til mange forskellige videnskabelige tilgange. På den anden side efterlader det forskere med subjektive valg, der kan påvirke de endelige resultater. I denne artikel vil jeg se nærmere på de uheldige konsekvenser, det kan have, når forskere står med for mange valg.

Forskeren bevæger sig gennem haven (det videnskabelige spørgsmål), og ved hver forgrening tager forskeren et valg - bevidst eller ubevidst - om at bevæge sig i den ene eller anden retning. Man kan forstå forskerens mange subjektive valg gennem en metafor kaldet Haven med de forgrenede stier. To forskellige forskere kan derfor ende vidt forskellige steder i den samme have. Det kan potentielt føre til forskellige resultater i en videnskabelig undersøgelse.

Mængden af valg (forgreninger i haven) kaldes for forskerens frihedsgrader. I en have med mange stier har forskeren stor frihed, mens friheden er begrænset, når der er få stier at gå ad. De mange frihedsgrader har blandt andet den konsekvens, at andre forskere kan have svært ved at identificere den samme sti i haven og dermed genskabe resultaterne. Et problem der bidrager til replikationskrisen, som du kan læse mere om i andre artikler.

Hvis et flertal af forskere vælger at følge en bestemt sti, er netop denne sti nok det bedste valg... Eller hvad? For hvad sker der, når forskerens valg ikke alene er afgjort af forskningsmæssige overvejelser, men også af om studiet kan udgives i et tidsskrift? Eksempelvis vil et studie, der påviser en sammenhæng mellem skærmtid og mistrivsel muligvis have mere held i et tidsskrift end et andet studie, der ingen sammenhæng finder.

Det skaber en gevinst for de forskere, der vader rundt i haven, indtil de har ramt en interessant sti, der afføder et positivt fund. I dette scenarie er forskerne altså på jagt efter signifikante resultater, og det er et stort problem for troværdigheden af et studie. Man hører nemlig ikke om alle de stier, som gav andre resultater. Det forvrænger vores forståelse af virkeligheden.

Mange forhold kan have indflydelse på, hvorfor nulfunds-studier ikke udkommer. Hvis forskeren ikke kunne bekræfte sin hypotese, kan studiet hurtigt vurderes som uinteressant for både praktikere og tidsskrifter. Hvis en forskerkollega på et senere tidspunkt forsøger at besvare samme spørgsmål, kan det ske, at de følger en ny sti og finder et signifikant resultat. Nu vælger kollegaen at skrive en videnskabelig artikel om sit fund og sender den til et tidsskrift, som siger ja tak.

På den måde skabes et skævt billede af den videnskabelige sandhed. Konsekvensen af denne publikationsbias er, at vi får ensidige svar på de videnskabelige spørgsmål. I haven (på illustrationen ovenfor) vil det svare til, at det kun er forskere, der ender ved bestemte træer, som får deres studier publiceret, mens dem, der finder vej til de øvrige træer, sjældent gør. Forskere bruger kort fortalt begrebet statistisk signifikant i forbindelse med test af statistiske hypoteser.

Udtrykket betegner, at det er usandsynligt at finde et forskningsresultat, der er mere ekstremt end det observerede, hvis hypotesens antagelser er korrekte. En statistisk signifikant forskel på to grupper betyder med andre ord, at den observerede forskel er usandsynlig (ud fra en såkaldt nul-hypotese om, at der ikke er forskel mellem grupperne).

I et studie af ny medicin kan det stilles op således: Hvis medicinen ikke har en effekt (=nul-hypotesen), hvor sandsynligt er det så at se den forskel, som studiet viser, mellem de deltagere, der får og ikke får medicin. Hvis denne sandsynlighed er lille, er studiets resultater statistisk signifikante. Som forsker vil man aldrig vælge en tilfældig sti i haven. Man træffer oplyste valg, ligesom man forsøger at sætte tal på usikkerhederne forbundet med stien.

I øvrigt skal man være åben om de metodiske forbehold og begrænsninger. Men uanset hvor godt man argumenterer for sin valgte sti, vil der næsten med garanti være andre gode stier, man har fravalgt. Havde forskeren valgt en af disse andre stier, havde det potentielt ført til andre resultater. Selv når forskere fremlægger en analyseplan på forhånd, der skal begrænse forskerens frihedsgrader, opstår samme problem.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan forskningsfrihed og publikationsbias påvirker den videnskabelige litteratur og vores forståelse af verden





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Publikationsbias Frihedsgrader Replikationskrise Statistisk Signifikans Forskningsmetode

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