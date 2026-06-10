Forskerne dropper det værste klimascenarie: Kloden vil ikke blive fem grader varmere

En ny opdatering fra IPCCs scenarier viser, at det mest ekstreme scenarie for global opvarmning nu er droppet. Det betyder, at en temperaturstigning på fem grader i denne århundrede nu anses for meget usandsynligt, hvis vi fortsætter med de nuværende udledninger. Artiklen belyser også, hvordan klimaforandringerne portrætteres i filme og serier, og hvorfor nogle fortællinger kan have en negativ effekt på handling. Derudover kigges der på, hvad der holdt klimaskepticismen i live, selvom den nu er stendød i USA.

Forskerne har droppet deres værste og mest berømte dommedagsscenario for fremtidens klima. Kloden bliver alligevel ikke tæt på fem grader varmere. Det skulle man tro var en god nyhed.

Publikationen var en opdatering af scenarierne for fremtidens klimaforandringer. Hvis vi udleder så og så mange klimagasser, hvor meget varmere bliver kloden så? En international forskerkomité står for arbejdet, og scenarierne udgør fundamentet for FNs klimapanel IPCCs rapporter. (f. 1983) er cand.public. og ph.d. i videnskabsjournalistik.

Gunvers store interesse er fysik, astronomi og videnskabshistorie, men hun anlægger også gerne en videnskabsvinkel på aktuelle samfundsforhold. Hun er forfatter til bøgerne 'Vores levende univers' og 'Fjerne kloder' samt medforfatter til en række andre populærvidenskabelige bøger. Klimakrisen er for alvor rykket ind i film og tv-serier. Men det er ikke alle økobevidste fortællinger, der virker som håbet.

Nogle kan ligefrem give bagslag, advarer forsker. Selvopgør. Klimaskepticismen er stendød. Selv i USA erkender det store flertal, at kloden bliver varmere, og at vi mennesker bærer skylden.

Hvad var det, der holdt tvivlen i live? En eks-skeptiker ser tilbage





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