Forskere: Sommerens havefodring øger smitterisiko for fugle

Forskere undersøger, hvordan havens fuglefodring påvirker fuglenes sundhed. Trichomonose er en alvorlig smitsom sygdom, der spredes ved foderpladser, især om sommeren. Læs om hvordan du kan mindske risikoen og samtidig hjælpe de sårbare fuglearter.

Forskere undersøger nu, hvordan vores vaner med at fodre havens fugler påvirker deres sundhed og overlevelse. Om sommeren anbefales det at indstille fodringen, da det reducerer risikoen for smittespredning.

Vagter navnet på den sygdom, der ramte finkerne i 2000'erne, er trichomonose, forårsaget af en mikroskopisk parasit. Den medfører sår i fuglens svælg, hvilket gør det svært at synke, og fuglen dør til sidst af sult eller udmattelse. Smitten overføres via fodring af unger, kurtisering og opgylpet foder eller vand ved foderpladser. Syge fugle virker ofte oppustede og sløve, med våde eller snavsede fjer omkring næbbet, og de ryster ofte på hovedet.

Trichomonose har haft alvorlige konsekvenser for fuglebestande i Storbritannien og Europa. Siden 1995 er grøniriskers antal faldet med 65 procent, og bogfinken er gået tilbage med 36 procent. Flere andre arter som dompapper også rammes. Forskningen, der primært er udført i naturlige miljøer som skove, viser at fodring kan styrke nogle bestande, men fremskynder også spredning af sygdomme og begunstiger visse arter på bekostning af andre, mere sårbare.

I 2009 anslås det, at 48 procent af britiske husstande fodrer fugle. Sommer og eftertid er perioder med høj smitterisiko, og naturlig føde er rigelig, så man bør undlade at fodre med frø og jordnødder. Små mængder melorme, mejsekugler eller fedtfoder kan dog anvendes, da de medfører lavere risiko. Iøvrigt bør foderautomater og fuglebade rengøres mindst en gang om ugen.

At bruge hængende foderautomater i modsætning til foderbrætter med flade overflader mindsker også smitterisikoen. Under vinter- og vindperioden kan hele sortimentet af fuglefoder bruges, men med måde, så det ikke forærdes, og store flokke ikke samles ét sted. Når det gælder biodiversity, har blåmejser og musvitter en tendens til at overtage redehuller og fordrive truede arter som fyrremejse, der også jages af stor flagspætte. Yderligere forskning er nødvendig for at forstå dette komplekse samspil mellem fuglearter.

Vær opmærksom på, at havefodring giver både muligheder og udfordringer for naturværn





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Fuglefodring Trichomonose Havefugle Smitte Naturværn Sommer

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