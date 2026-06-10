Forskere i naturens ydre grænser: Fra koralsundhed til insektbekæmpelse

En dybdegående se på, hvordan forskere verden over arbejder ude i naturen, fra installation af kamre over koralrev til studier af algevækst i søer og genindføring af truede fuglearter, samt mikrobiologiske undersøgelser af hvalhajer og udvikling af nye insektbekæmpelsesmetoder.

Forskeres arbejde er ikke altid begrænset til hvide laboratorier; ofte udfolder de sig i naturens ydre grænser. Et eksempel er projektet 'Coral Probiotics Village' ved Det Røde Hav, hvor Nauras Daraghmeh og Yusuf El-Khaled installerer et inkubationskammer over et koralrev for at undersøge, hvordan koraller tilpasser sig stigende havtemperaturer.

Kammeret måler iltforbrug og iltproduktion samt samspillet med zooxantheller, de mikroskopiske alger, der lever i korallernes væv. Formålet er at forstå klimapåvirkninger på marine økosystemer. I Canada undersøger ph.d.-studerende Kelly Estrada Piedrahita og Haolun 'Allen' Tian fra Queen's University Dog Lake, der er præget af algevækst. Fra luften ser algerne sig ud som mønstre, der danner et tykt, giftigt lag, som hvert år truer søens økosystem.

Efter prøvetagning filtreres vandet for at kortlægge samspillet mellem alger og andre organismer, hvilket giver indsigt i DNA-mængder og påvirkning af biodiversiteten i ferskvand. I Spanien guidirer projektleder Helena Wehner eremit-ibisser fra et ultralet fly som led i et projekt for at genindføre den truede art i Europa. Fuglene følges på deres 2.800 kilometer lange migrationsrute fra Sydtyskland til Sydspanien under ledelse af Waldrappteam. Til sidst udfører marinbiolog Michael Doane ved Ningaloo Reef i Australien undersøgelser af hvalhajer.

Forskningsholdet fra University of Notre Dame studerer, hvordan mikrobiomer på hvalhajernes hud påvirker dyrenes sundhed. Michael Doane anvender en fluorescerende farvestof i en sukkeropløsning for at visualisere Hudreaktioner efter indtagelse af insektdræbende middel nitisinon, hvilket kan hjælpe med at bekæmpe blodsugende insekter. Disse eksempler viser forskning i aktion, hvor videnskaben møder naturen direkte for at løse globale udfordringer som klimaændringer, vands forurening og biodiversitetstab





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Koralrev Algevækst Biodiversitet Mikrobiom Insekter Klimaforskning Naturbevarelse

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