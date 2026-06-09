Forskere finder unikke DNA-analyser af frosne ekskrementer fra arktiske jordegern

Forskere har fundet unikke DNA-analyser af frosne ekskrementer fra arktiske jordegern, der er blevet bevaret i permafrosten i Yukon-området i Canada. Analyserne viser, at egernene har spist græshopper, edderkopper, myrer og rester af døde dyr, samt græs, siv og blomster. Studiet giver også indsigt i, hvilke andre dyr egernene levede sammen med for 700.000 år siden, inklusive mammutter, sabeltigre, bisoner, heste og snesko-harer. Forskerne har også fundet DNA-rester fra 18 genomer og tonsvis af gnavere. Det nye studie kan måske gøre os klogere på, hvilke arter, der kan overleve klimaforandringer.

Forskere har fundet unikke DNA-analyser af frosne ekskrementer fra arktiske jordegern , der er blevet bevaret i permafrosten i Yukon-området i Canada. Analyserne viser, at egernene har spist græshopper, edderkopper, myrer og rester af døde dyr, samt græs, siv og blomster.

Studiet giver også indsigt i, hvilke andre dyr egernene levede sammen med for 700.000 år siden, inklusive mammutter, sabeltigre, bisoner, heste og snesko-harer. Forskerne har også fundet DNA-rester fra 18 genomer og tonsvis af gnavere. Det nye studie kan måske gøre os klogere på, hvilke arter, der kan overleve klimaforandringer





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DNA-Analyse Frosne Ekskrementer Arktiske Jordegern Permafrost Klimaforandringer

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