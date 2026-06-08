Forskere finder tusindvis af ukendte kemikalier i drikkevandet - politi opfordrer til mærkning af værktøj og vejrudsigt lovet solskin

Ny dansk forskning afslører et komplekst kemisk indhold i grundvandet, mens politiet advarer om tyverier af elværktøj. Derudover præsenteres en kommende kulturoplevelse i Thy, en musical om Hvidstengruppen, Christian Eriksens tilstand efter fald, Mathias Gidsels målsky i håndbold og lokale vejrvarsler.

Som årene går, vil der med stor sandsynlighed dukke endnu flere kemikalier op i drikkevandet. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har med nye analysemetoder identificeret tusindvis af stoffer, som hidtil var ukendte.

Lektor Martin Hansen, der leder det af Danmarks Frie Forskningsfond støttede forskningsprojekt, udtaler, at der er et betydeligt mørketal i data. I 99 procent af tilfældene kan man endnu ikke præcisere, hvilke specifikke kemikalier det drejer sig om.undersøgt 81 grundvandsboringer sammen med Miljøstyrelsen og fandt menneskeskabte stoffer i alle. Samarbejdet med drikkevandsforsyningerne viste tilstedeværelse af de samme kemikalier både på vandværker og i almindelige husholdningers vandtilslutning. Blandt de identificerede stoffer findes nye PFAS-evighedsstoffer, rester fra sprøjtegifte og lægemiddelrester.

Koncentrationerne er ekstremt lave, så umiddelbar sundhedsrisiko ved at drikke vandet fra hanen er ikke til stede. Martin Hansen understreger dog, at det er bekymrende, at så mange forskellige kemikalier tx giftstofrester spreder sig til forbrugerne. Midt- og Vestjyllands Politi har fremhævet en vigtig sikkerhedsrådføring i lyset af en stor tyverisag. De opfordrer håndværkere og andre, derEjer dyrt elværktøj, til at sørge for at mærke deres udstyr eller fotografere serienumrene.

Politiet har via retten bekræftet, at bunker fundet på en adresse på Jegindø er stjålen gods. Manglende mærkning har dog vanskeliggjort efterforskningen, så det foreløbigt er umuligt at fastslå oprindelsen og den reelle ejerskab. Klimatologisk vil der i den kommende uge være en række frontsystemer, der trækker ned over Danmark, hvilket medfører regn eller byger næsten dagligt. simultant tilfører køligere luft fra Nordatlanten nedtur til temperaturen.

Fra tirsdag og til weekenden forventes maksimum temperaturer på kun 16-18 grader, hvilket er flere grader under normalt for den årstid. I juni måned planlægger Limfjordsteatret en umiskendelig vandreoplevelse i det sydlige Thy. Forestillingen FLOK er en sanselig og poetisk vandreforestilling og en af teatrets mest omfattende produktioner nogensinde i regionen. Kunstnerisk leder Steen Nedergaard Haugesen beskriver den som en udforskning af fællesskabets dynamik, både for dem, der hører til, og dem, der står udenfor.

Forestillingen undersøger, hvad det vil sige at være menneske i et fællesskab, og konsekvenserne af udsættelse. Jysk Musikteater i Silkeborg premiere med en ny Musical om den historiske Hvidstengruppen. Teatret har skrevet og produceret den helt fra bunden. Musicalleder Henrik Svenning forklarer, som et lille teater har valgt denne vej for at sikre sin artistiske udfoldelse, da store kendte titler ofte er forbeholdt større scener.

Produktionen giver en berettigelse til at eksistere og fortælle en vigtig histori, der er dybt forankret i dansk modstandskultur under 2. Verdenskrig. Under entestkamp mellem Danmark og Ukraine collapsed Christian Eriksen i anden halvleg. Han modtog øjeblikkelig behandling på feltet, og holdkammeraterne dannede en beskyttende klynge.

Eriksen klarede dog selv at rejse sig og gik mod den indkørte ambulance. Hans tilstand blev vurderet som god, hvilket affødte stor fælles jubel i Odense Stadion. Spillerne klappede til publikum, før de forlodbaneen, efterfulgt af en kort samtale med træner Brian Riemer. I Bundesligaen udviklede danskeren Mathias Gidsel sig til en stor stjerne i den seneste kamp.

Gidsel scorede 18 mål for Füchse Berlin i en 43-38 sejr over Flensburg-Handewitt, hvoraf 13 mål kom i første halvleg. Han blev den suveræne topscorer af sæsonen med samlet 319 mål, langt foran Kai Häfner med 256 mål. I denne sammenhæng skal bemærkes, at Gidsel kun scorette ét mål på straffe, i modsætning til Häfners 132 straffemål. En lokal kvinde, Merete Christensen, mistede sine telefon og nøgler under en kanotur.

En dykkers hurtige indsats førte til genfindelse af de savnede genstande i vandet. Danmarks Meteorologiske Institut har udsendt varsel om lokale skybrud og torden. Gældende områder omfatter Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Skive, Struer, Thisted og Viborg. Borgerne i disse regioner bør være forberedt på pludselige, kraftige regnvejr





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