Forskere finder bevis for kæmpeblæksprutter fra kridttiden

Ny forskning fra Hokkaido University i Japan afslører, at forhistoriske blæksprutter fra kridttiden kunne have været op til 19 meter lange. Fossile næb viser, at disse giga-blæksprutter var langt større end nutidens arter og muligvis toppede fødekæden sammen med mosasaurer.

Med 'Kort nyt' får du et overblik over de seneste nyheder fra forskningens verden. Her præsenteres de mest spændende begivenheder og fund på en kort og præcis måde.

En illustration af giga-blæksprutten, der formentlig kunne blive op til 19 meter lang, viser den imponerende størrelse på disse forhistoriske væsner.

(Foto: Yohei Utsuki, Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University) Det lyder næsten som noget ud af en b-film, men ny forskning fra Hokkaido University i Japan tyder på, at dette scenarie faktisk har været virkelighed. Forskere har fundet fossile næb fra blæksprutter fra kridttiden, der løb fra 145,5 til 65,5 millioner år siden. Næbbene viser, at de forhistoriske blæksprutter kan have været langt større, end man hidtil har troet.

Det er ikke nemt at finde fossiler fra blæksprutter, fordi deres kroppe består af blødt væv, som bliver opløst, når de dør. Men de har et hårdt næb, der kan afsløre overraskende meget. Fossiler af underkæben fra en voksen giga-blæksprutte viser, at det største næb, forskerne fandt, var 1,5 gang større end næbbet hos nutidens kæmpeblæksprutter.

(Foto: Hokkaido University) Ved at sammenligne fossile næb med næb fra nulevende blæksprutter har forskerne regnet sig frem til størrelsen på giga-blæksprutten og hvad den sandsynligvis spiste. Samtidig peger mønstre i næbbene på, at de kan have haft en ‘favoritside’, når de spiste, lidt ligesom højre- eller venstrehåndede mennesker. Blæksprutterne levede i de samme have som et af tidens største rovdyr, mosasauren, der var en slangelignende kæmpeøgle. Og sprutterne har næppe bare gemt sig i baggrunden.

Forskerne mener nemlig, at de kan have været i toppen af fødekæden.

Tjek venligst dit spamfilter, hvis mailen ikke lander i din indbakke. Kort nyt Foretrækker du at se historierne udfolde sig i levende billeder? Så tjek vores seneste videoer, eller følg Videnskab.dk på YouTube. PhD.

, Adjunkt ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet samt Research fellow ved Institut for Psykiatri og Adfærdsvidenskab, Stanford Universitet





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forskning Blæksprutter Kridttiden Fossiler Mosasaurer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forskere afslører: Tidlig pattedyrforfader lagde ægEt nyt studie baseret på avanceret røntgenteknologi viser, at Lystrosaurus, en vigtig forfader til pattedyrene, udviklede sig i et æg. Opdagelsen bekræfter, at therapsider var æglæggende og giver ny indsigt i deres evolution og overlevelse.

Read more »

Faldende cykelbrug blandt unge bekymrer forskereNy undersøgelse viser et fald i cykelbrugen til arbejde og uddannelse, især blandt unge. Forskere advarer om potentielle konsekvenser for folkesundheden og opfordrer til nye løsninger.

Read more »

Pantsystem og screening af kvindesygdom vinder forskerpris for ungeUnge Forskere har tirsdag kåret årets to vinderprojekter ud af 100 projekter i senior- og juniorkategorien.

Read more »

Dansk forskning baner vejen for hackerfrit kvanteinternetDanske forskere fra Københavns Universitet har udviklet en metode til at producere enkelte lyspartikler, hvilket er et vigtigt skridt mod et kvanteinternet, der er umulig at hacke. Teknikken bygger på kvanteprikker og nanochips, der sikrer, at fotoner er helt ens og kan bruges til sikker kommunikation.

Read more »

Robot vinder bordtenniskampe mod erfarne amatørspillere: Et gennembrud for robotteknologiForskere har udviklet en robot, der kan vinde bordtenniskampe mod eliteamatører. Dette gennembrud viser, hvordan kunstig intelligens kan håndtere komplekse og hurtigt skiftende situationer i den virkelige verden.

Read more »

Sundhedsvæsenets skjulte klimaaftryk: Hospitaler bidrager til klimaforandringerSundhedssektoren er en betydelig udleder af drivhusgasser, og selv små behandlinger kan have store miljømæssige konsekvenser. Forskere arbejder på at kortlægge klimaaftrykket fra forskellige behandlinger for at identificere områder, hvor udledningerne kan reduceres.

Read more »