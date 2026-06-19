Forskere: ADHD og autisme er blevet mere udbredte, men ikke på grund af genetik

Ny analyse af DNA fra over 37.000 danskere viser, at der er tegn på en udtynding af den genetiske risikoprofil for ADHD og autisme. Forskerne mener, at det betyder, at folk er mindre syge eller belastede af disse lidelser i dag, end de har været tidligere.

Forskere på DNA-forskningsinstitutet har analyseret DNA fra over 37.000 danskere, der har fået ADHD - eller autismediagnosen. Resultatet viser, at der er tegn på en udtynding af den genetiske risikoprofil for disse lidelser.

Det betyder, at de, som senest har fået diagnosen, er mindre genetisk belastet eller disponeret for at få lidelserne, end de, som har fået dem tidligere. Forskerne har målt ti forskellige polygene risikoscorer i blodprøver fra danskere, som har fået ADHD- og autisme-diagnoser i perioden 1994-2016. Testen giver et samlet udtryk for, hvor mange gener i deres DNA, som er forbundet med risiko for ADHD, autisme og i alt otte øvrige psykiatriske lidelser, adfærdstræk og kognitive træk.

Ved at sammenligne den genetiske risikoprofil hos folk, der har fået diagnosen tidligt i perioden, med dem, der har fået den sent, kan forskerne se, om risikoprofilen har ændret sig over tid. Det nye studie understøtter en hypotese om, at vi er gået fra smalle, skarptskårne kriterier til nogle bredere kriterier for, hvad det vil sige at have ADHD eller autisme. Det betyder, at folk er mindre syge eller belastede af disse lidelser i dag, end de har været tidligere.

Men det kan vi ikke konkludere på baggrund af en analyse af genetik. Forskerne har udelukkende set på folks diagnoser og ikke data på folks symptomer. De kan derfor ikke sige, om deres symptomer er blevet mindre udtalte med årene. Kunne udviklingen ikke også handle om, at det er blevet sværere at leve med en anderledes tankegang eller adfærd - og at man derfor opsøger en diagnose for at få hjælp?

Det er nærliggende at tænke, at der er noget i samfundet, der gør det sværere at leve med disse lidelser end tidligere. Men det kan vi ikke sige med sikkerhed





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ADHD Autisme Genetik Sundhed Forskning

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