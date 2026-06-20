Forsinket vejarbejde på Christian 8.s Vej i Silkeborg på grund af vinter, arkæologi og fjernvarme

Det store vejarbejde på Christian 8.s Vej i Silkeborg er forsinket endnu en gang. Forsinkelsen skyldes bl.a. en lang vinter, byggeaffald, ekstra fjernvarme-arbejde og arkæologiske fund. Projektet skal flytte vejen ind i byen og skabe et nyt grønt parkområde ved vandet. Arbejdet pågår med en kørebanereduktion og midlertidige trafikløsninger.

Det store vejarbejde på Christian 8.s Vej i Silkeborg , der har været i gang siden efteråret 2025, er endnu en gang blevet forsinket. Oprindeligt planlægtes projektet at være færdigt i sommeren 2026, men i foråret blev det allerede udskudt til efteråret 2026.

Nu må kommunen igen erkende, at tidsplanen ikke holdes. Forsinkelsen skyldes ifølge en kommunerådgivende meddelelse en kombination af faktorer, heriblandt en uforventet lang vinter, udfordringer med håndtering af byggeaffald, ekstra arbejde relateret til udbredelsen af fjernvarme i området samt uplanlagte arkæologiske fund. Disse hindringer dukkede også op da projektet første gang blev meldt forsinket i foråret, hvilket indikerer en mere udfordrende gennemførelse end forventet.

Hovedformålet med vejarbejdet er at flytte Christian 8.s Vej væk fra dens nuværende/traditionelle rute langs vandet og ind mere i byens grid. Samtidig skal flere tilknyttede vejforbindelser tilpasses, og der skal etableres et nyt parkområde langs vandkanten for at skabe en mere grøn og attraktiv kant omkring Silkeborgs rådhus og andre nærliggende bygninger. Visionen er at omdanne hele området omkring rådhuset til et sammenhængende grønt arrangement med bedre adgang til vandet.

I dag løber Søvej gennem området, og den skal fx flyttes mellem Godthåbsvej og Christian 8.s Vej samt tilknyttes med et T-kryds til Christian 8.s Vej. Efter sommerferien fortsættes arbejdet med etablering af vejen, hvor der fortsat kun vil være ét kørebanesporet i hver retning undervejs, og der skal both midlertidige og permanente parkeringspladser etableres, da nogle nuværende p-pladser vil forsvinde.

Derudover vil Søndags arbejde med asfaltering af Christian 8.s Vej mellem Papirfabrikken og Viborgbroen medføre trafikale indskrænkninger: Der vil kun være ét spor åbent i begge retninger og et midlertidigt trafiksignal installeres for at sikre et sikker skift af retning for kørende. Trods de mange udfordringer understreger projektledelse og politisk flertal vigtigheden af projektet for Silkeborgs fremtidige byudvikling og grønne omstilling





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