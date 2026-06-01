Forsinket kørestrøm tvinger DSB til at opgradere IC4

Forsinkelser i opsætningen af køreledninger mellem Fredericia og Aalborg betyder, at DSB må opgradere IC4-togene for at dække behovet på en af landets travleste strækninger.

Forsinkelsen af kørestrøm sanlægget mellem Fredericia og Aalborg har skabt en alvorlig situation for DSB . Togene IC4 , som var planlagt udfaset, må nu opgraderes for at kunne køre på strækningen.

Det er en dyr og kompliceret løsning, der understreger de udfordringer, som den danske jernbaneinfrastruktur står overfor. Banedanmark har længe kæmpet med at få monteret master og køreledninger, og forsinkelserne har en kaskadeeffekt på hele systemet. DSB har allerede solgt en del af deres ældre tog, og nu står de uden tilstrækkeligt materiel til at betjene pendlerne mellem Nordjylland og resten af landet. IC4-togene har været kendt for hyppige værkstedsophold, men de bliver nu en nødvendighed.

Lektor Steven Harrod fra DTU påpeger, at dette blot er et eksempel på de mange forsinkelser, som rammer jernbanen. Han siger: 'Jeg har tidligere sagt, at de her forsinkelser får en kaskade af konsekvenser, og det ser man et eksempel på her.

' De massive forsinkelser skyldes tekniske problemer med opsætningen af master og køreledninger, hvilket har udskudt elektrificeringen af strækningen med flere år. Dette betyder, at DSB ikke kan tage de nye el-tog i brug som planlagt, og derfor må de opgradere de dieseldrevne IC4-tog for at kunne fortsætte driften. Opgraderingen omfatter blandt andet forbedringer af motoren og bremsesystemet for at øge pålideligheden. Samtidig har DSB solgt en række ældre IC3- og IR4-tog til udenlandske jernbaneselskaber, hvilket reducerer deres reservekapacitet.

Situationen er et klart eksempel på, hvordan infrastrukturprojekter har afgørende indflydelse på den daglige drift af jernbanen. Politikerne har længe diskuteret behovet for investeringer i banenettet, men konkrete handlinger lader vente på sig. For pendlerne betyder det usikkerhed omkring rejsetider og komfort. Mange har oplevet hyppige forsinkelser og aflysninger, og der er ikke udsigt til forbedringer i den nærmeste fremtid.

DSB forsikrer dog, at de gør alt for at minimere generne. De har indsat ekstra personale til vedligeholdelse af IC4-togene og justerer køreplanerne løbende. Men medmindre elektrificeringen fremskyndes, vil IC4-togene forblive en fast bestanddel af den danske jernbane i flere år endnu. Det er en dyr løsning, både økonomisk og miljømæssigt, men den er nødvendig for at holde togdriften i gang.

Samtidig har lektor Steven Harrod advaret om, at de mange forsinkelser på strækningen kan føre til en ond cirkel, hvor passagerer vælger andre transportmidler. Det kan i sidste ende true jernbanens konkurrenceevne. En langsigtet løsning kræver både politisk vilje og store investeringer i infrastrukturen. Indtil da må DSB og passagerer leve med de midlertidige løsninger.

Opgraderingen af IC4 er et symbol på, hvor sårbart det danske jernbanesystem er, når store infrastrukturprojekter trækker ud. Forhåbentlig kan erfaringerne herfra bruges til at undgå lignende situationer i fremtiden





